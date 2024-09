El Festival de Cine de Toronto abre sus puertas cargado de estrellas

Las grandes estrellas de Hollywood se dan cita a partir de este jueves en el Festival de Cine de Toronto, con multitud de películas nominadas a los Óscar y documentales de actualidad.

El festival más importante de Norteamérica vuelve con todo su brillo y glamour, después de que la edición del año pasado se viera empañada por la doble huelga de actores y guionistas.

En esta ocasión, Jennifer López, Angelina Jolie, Elton John, Bruce Springsteen, Salma Hayek, Cate Blanchett y Nicole Kidman estarán presentes en la mayor ciudad de Canadá.

"Estamos contentos de tener un festival sin las limitaciones del año pasado", declaró a la AFP Cameron Bailey, director general del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Ben Stiller debuta el jueves con la comedia familiar "Cascanueces", su primera película en siete años, sobre un promotor inmobiliario de Chicago que debe trasladarse a Ohio para cuidar de sus cuatro sobrinos cuando la tragedia golpea a la familia de su hermana.

"Eden", de Ron Howard, una película de supervivencia ambientada en las islas Galápagos y protagonizada por Ana de Armas y Sydney Sweeney, es otro de los estrenos mundiales más esperados.

Angelina Jolie presentará su último trabajo como directora: "Sin sangre", una historia de familia y venganza de principios del siglo XX protagonizada por Salma Hayek.

En total, se proyectarán 278 películas.

- Mucha música -

Elton John y Bruce Springsteen también acudirán para presentar nuevos documentales sobre sus carreras.

Lo harán asimismo Andrea Bocelli, Robbie Williams, Paul Anka y el cantante, productor y diseñador de moda Pharrell Williams.

Otros documentales que se presentarán son "The Last Republican", sobre el excongresista republicano estadounidense Adam Kinzinger y su ruptura con su propio partido, y "Men of War", sobre un alocado intento de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en 2020.

Junto con Venecia en Italia y Telluride en Estados Unidos, el TIFF forma parte de una serie de festivales que presentan preestrenos de películas que, según expertos y productores, tienen muchas posibilidades de ganar el Óscar.

El certamen presenta películas dirigidas a una amplia audiencia, como "Cascanueces" y "El robot salvaje", lo último de DreamWorks Animation.

El TIFF se prolongará hasta el 15 de septiembre, día en que se entregará el premio People's Choice, considerado un indicador anticipado de los Óscar.

stt/tib/ube/afm/val

AFP