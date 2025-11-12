El festival de compras del Día de los Solteros en China concluye con unas expectativas moderadas

Por Casey Hall y Sophie Yu

SHANGHÁI, 12 nov (Reuters) - El festival de ventas del Día de los Solteros en China llega a su fin tras más de un mes de promociones en las mayores plataformas de comercio electrónico del país, que no lograron despertar el entusiasmo generalizado de los consumidores durante el mayor evento de compras del mundo.

El malestar del consumidor en China, derivado de una prolongada crisis inmobiliaria y de la preocupación por la seguridad de los ingresos, ha hecho más difícil que nunca conseguir que la gente abra la cartera.

Como respuesta, los minoristas se han vuelto más agresivos con los descuentos durante todo el año, han desplegado miles de millones de yuanes en subsidios y cupones para el consumidor y han alargado los eventos de rebajas.

Muchos sitios dieron el pistoletazo de salida al Día de los Solteros de este año —que hace referencia al 11 de noviembre u 11/11— en la primera quincena de octubre, convirtiéndolo en el festival más largo hasta la fecha.

"Es una situación dispar", dijo Josh Gardner, de Kung Fu Data, que gestiona tiendas en línea en China para más de una docena de marcas globales de moda y estilo de vida. "Moderado podría ser una buena palabra para describir el sentimiento y las ventas en este periodo del Día de los Solteros".

"Tenemos algunas marcas que lo han hecho extremadamente bien, superando con creces las expectativas", añadió. "Otras están planas o han subido o bajado ligeramente respecto al año pasado".

El año pasado, las ventas de lo que entonces fue el evento más largo de la historia —también llamado "Doble 11" en China— ascendieron a 1,44 billones de yuanes (US$202.000 millones), según Syntun, un proveedor de datos.

