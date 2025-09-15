El Festival de Gante revisa su veto al israelí Lahav Shani tras las críticas de los gobiernos belga y europeo

BRUSELAS, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración del Festival de música de Gante reexamina este lunes la decisión inicial de cancelar la participación de la Orquesta Filarmónica de Múnich --a cuyo director, el israelí Lahav Shani, reprochan no haber condenado expresamente el genocidio en Gaza--; después de que la decisión fuera criticada por antisemita por el primer ministro de Bélgica, el líder de la ultraderecha flamenca Bart de Wever, y censurada por el comisario de Interior europeo, el austríaco Magnus Brunner.

El concierto estaba programado para el próximo jueves, 18 de septiembre, pero la organización del Festival optó la semana pasada por cancelar la actuación porque la "actitud" de Shani "no es suficientemente clara ante el régimen genocida".

La decisión fue respaldada por la ministra de Cultura, la socialista flamenca Caroline Gennez, pero criticada por otros ministros del Gobierno de coalición, como el responsable de Exteriores, Maxime Prévot, quien consideró "excesivo" el veto y llamó a "no mezclar" a la comunidad judía y la ciudadanía israelí con el Gobierno de Netanyahu.

Entre tanto, el comisario de Interior recurrió a las redes sociales para mostrarse el viernes "profundamente preocupado" por la cancelación del concierto de la Filarmónica de Múnich y de su director, Lahav Shani.

"He pedido al coordinador europeo de lucha contra el antisemitismo que contacte con las autoridades y con los organizadores del festival para asegurar que esto no vuelve a ocurrir", dijo Brunner en su mensaje en redes, recogido por Europa Press, en el que también proclama que "la cultura debe unir a la gente y reflejar su diversidad".

El primer ministro belga, por su parte, optó por mostrar su apoyo al director de orquesta israelí acudiendo durante el fin de semana a otro de sus conciertos, este en Alemania. Al finalizar, De Wever publicó en su perfil oficial en las redes sociales una fotografía junto a Shani con un mensaje advirtiendo de que "nunca habrá espacio para el racismo y el antisemitismo" en Bélgica.

De Wever recordó que tras los atentados del 7 octubre expresó su "temor" de que el Gobierno israelí respondiera con "un conflicto sin fin en Gaza" y que Bélgica apoya "todas las sanciones selectivas propuestas por la UE para poner fin a la guerra"; pero quiso dejar claro que traza el "límite" en el racismo y antisemtismo.

Por ello, concluye el comunicado del primer ministro belga, condena enérgicamente el veto del Festival de música de Gante "únicamente por el origen del director Lahav Shani".

En este contexto, la dirección del festival abordará de nuevo en la tarde de este lunes la situación, aunque fuentes citadas por medios locales apuntan que los contactos de los últimos días con el agente del director de orquesta no han cambiado la situación.