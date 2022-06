El festival de música de Glastonbury se despide con actuaciones de McCartney

El rapero estadounidense Kendrick Lamar cerrará este domingo el telón del festival de música de Glastonbury, en Reino Unido, después de que Paul McCartney interpretara el sábado los clásicos de los Beatles junto a Bruce Springsteen y Dave Grohl.

McCartney, que cumplió 80 años la semana pasada, se convirtió en el cabeza de cartel del escenario principal. Springsteen se unió a él para interpretar "I Wanna Be Your Man" y el exintegrante de Nirvana, Grohl, para "I Saw Her Standing There".

Los clásicos interpretados por el integrante de los Beatles incluyeron "Can't Buy Me Love", "Love Me Do", "Blackbird", "Helter Skelter", "Let It Be" y "Hey Jude".

Cerca de 100.000 personas asistieron al festival y felicitaron al cantante con una canción de cumpleaños. Fue "una de las actuaciones de Glastonbury más emocionantes, edificantes (...)", escribió el periódico Sunday Telegraph sobre la actuación de McCartney.

El viernes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participó al festival por videollamada e instó a los asistentes a unirse para detener el conflicto con Rusia.

La pandemia del coronavirus obligó a los organizadores a cancelar las últimas dos ediciones del festival, creado en 1970, un día después de la muerte del cantante y guitarrista estadounidense Jimi Hendrix.

En 2021, fue sustituido por un gran concierto sin público retransmitido en directo por internet, en el que participaron los rockeros británicos Wolf Alice, el trío de pop rock Haim y los veteranos del festival Coldplay.

Este año se agotaron las entradas. La mayoría de ellas fueron asignadas a quienes tenían boletos para ediciones anteriores anuladas.

La cartelera incluyó artistas como Billie Elish, Diana Ross, el cantante de Led Zeppelin Robert Plant, la cantautora neozelandesa Lorde y el dúo de electro-pop Pet Shop Boys.

Jwp/sag/zm