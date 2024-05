El Festival de San Sebastián homenajeará a la actriz Cate Blanchett

La actriz australiana Cate Blanchett será este año la imagen del Festival de San Sebastián y recibirá el premio honorífico Donostia a su carrera durante el certamen, que tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre, anunció este jueves la organización.

El festival, el más destacado del mundo hispano, enaltecerá así a "una de las intérpretes más relevantes de la cinematografía contemporánea", ganadora de dos Óscar, cuatro premios Bafta y cuatro Globos de Oro, entre muchos otros, en sus tres décadas de trayectoria, señaló en un comunicado.

Blanchett es la protagonista del cartel principal del certamen de la ciudad vasca, en el norte de España, ocupado casi en toda su superficie por el perfil en blanco y negro de la artista.

Esta será la primera vez que visite San Sebastián la australiana, conocida por su participación en películas tanto de autor como de gran público, entre ellas "Blue Jasmine" de Woody Allen, "El aviador" de Martin Scorsese, "Carol" de Todd Haynes o la trilogía de "El Señor de los Anillos" de Peter Jackson.

Blanchett, de 54 años, ha trabajado a las órdenes de una panoplia de directores de renombre, además de los anteriores, como Terrence Malick, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y Guillermo del Toro.

En la 72ª edición del Festival de San Sebastián también recogerá su Premio Donostia el actor español Javier Bardem, quien no pudo acudir el año pasado a recibirlo por la huelga de actores de Hollywood, señaló la organización.

El certamen donostiarra abrirá este año con el estreno mundial de una nueva versión feminista del clásico del cine erótico de los setenta "Emmanuelle", dirigida por la francesa Audrey Diwan.

Protagonizada por Noémie Merlant, Naomi Watts y Will Sharpe, la adaptación es "una exploración del placer en la era post Me Too", detalló el festival en un comunicado.

Du/zm

AFP