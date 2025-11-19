El festival del cómic de Angulema se tambalea por la retirada de los editores

El festival del cómic de Angulema, uno de los más prestigiosos del mundo, pende de un hilo después de que las grandes editoriales del sector estimaran el miércoles que la próxima edición "no podrá celebrarse", a raíz de las críticas de los autores a los organizadores del certamen francés.

El anuncio de los editores refleja la profunda crisis que atraviesa el festival, surgida tras la edición de enero de 2025, cuando la empresa organizadora 9e Art+ fue muy criticada por su opacidad y sus supuestas prácticas comerciales abusivas.

"Teniendo en cuenta este movimiento de gran envergadura [de boicot], que comprenden, los editores estiman que la edición de 2026 ya no podrá celebrarse", indicó en un comunicado el Sindicato Nacional de Editores (SNE), que representa a 24 pesos pesados del sector en Francia, entre ellos Casterman, Glénat, Delcourt o Bayard.

Por el momento, la empresa 9e Art+ no hizo ningún comentario sobre estas declaraciones.

Desde hace varios meses, 9e Art+, que organiza el festival desde 2007, está en el ojo del huracán tras las críticas por su gestión, pero también por el despido, en 2024, de una de sus empleadas tras presentar una denuncia por violación.

Su reciente renovación para organizar el evento después de 2027, cuando expira su contrato actual, ya desató una fuerte protesta. La asociación que tiene los derechos del festival canceló entonces el acuerdo.

Aunque 9e Art+ ya no estará a partir de 2027, las autoridades públicas hacen todo lo posible para encontrar una salida a la crisis y poder celebrar la próxima edición, prevista del 28 de enero al 1 de febrero.

Los llamados de boicot, sin embargo, no cesan. Más de 280 autoras, entre ellas la francesa Anouk Ricard, ganadora del máximo premio en 2025, mantuvieron esta semana sus acciones y pidieron una "nueva dirección" del evento.

Este festival se celebra desde 1974 y es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del mundo de la historieta. Autores argentinos como José Muñoz o el brasileño Marcello Quintanilha han sido premiados en el certamen. En la edición de 2025, España fue el país invitado.

jt-mer/jlo/es/pc