El festival literario 'Centroamérica Cuenta' recala en La Rinconada con creadores de ambos lados del Atlántico

LA RINCONADA (SEVILLA), 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

‘Centroamérica Cuenta’ es el festival literario fundado en 2013 por el escritor nicaragüense y Premio Cervantes, Sergio Ramírez, quien fue reconocido en 2024 por el Ayuntamiento de La Rinconada con el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas, con el propósito de contribuir a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde y para Centroamérica.

Ramírez afirmó, durante una visita al municipio, que "la literatura centroamericana es una suma muy diversa, su gran dificultad es que es exigua geográficamente y no está colocada en un territorio cultural visible y, realmente, hay que hacerla visible porque tiene una complejidad literaria y cultural muy rica", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Por todo ello, Centroamérica Cuenta es el festival más importante del istmo y tiene dos ediciones, una, el primer semestre en un país centroamericano, este año se ha celebrado en Guatemala, y otra segunda que hasta la fecha se habría celebrado únicamente en Madrid, pero que en este 2025 suma a La Rinconada y a Barcelona "con el objetivo de fortalecer el vínculo cultural y literario entre Iberoamérica y diversas regiones de España".

Creadores y creadoras originarios de los dos lados del Atlántico comparten sobre literatura y periodismo. El programa contempla diálogos, presentaciones de libros, encuentros con lectores, visitas a universidades y un taller de técnicas de escritura de no ficción. Y ha sido en la Hacienda Santa Cruz donde durante dos días se ha celebrado este encuentro con las letras que ha contado con doce autores y autoras de ambos lados del Atlántico.

Como ha señalado la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, durante la inauguración del festival, para La Rinconada "supone un enorme privilegio, ser una de las escalas europeas de este festival, uno de los eventos literarios más prestigiosos en lengua españolas".

"Queremos ser un hito en la cartografía del Territorio de La Mancha --como llamaba Carlos Fuentes a la patria del español-- y así hemos rescatado el Premio Almudena Grandes para novela y ensayo, hemos apostado por las bibliotecas públicas para extender la ciudadanía de los libros y hemos recibido el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2025, que cada año otorga el Ministerio de Cultura", ha añadido Vega.

La delegada de Cultura ha señalado que ser socios locales de ‘Centroamérica Cuenta’ "supone trazar una nueva ruta literaria, que enriquecerá todavía más la encrucijada cultural que deseamos proyectar desde La Rinconada".

También han estado presentes en este acto de apertura el teniente de alcalde, Rafael Reyes; el escritor, periodista y miembro del Consejo de las Letras de La Rinconada y uno de los artífices de que este Festival tenga sede en La Rinconada, Fernando Iwasaki; la escritora cubana, Karla Suárez y la directora del Festival, Claudia Neira que ha moderado el primero de los diálogos de la programación.

Esta última ha referido que "este festival nos permite compartir puntos que nos acercan y dar a conocer nuestras realidades, queremos afianzar nuestro compromiso con la libertad y la cultura".

PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN Tras el acto de apertura, ha tenido lugar el diálogo 'Centroamérica entre fuego y palabra' con Juan José Martínez (El Salvador), antropólogo y periodista; Arnoldo Gálvez (Guatemala), escritor y sociólogo y Claudia Neira Bermúdez (Nicaragua), comunicóloga y gestora cultural.

Tres voces centroamericanas que han hablado sobre el presente de la región, un territorio atravesado por tensiones históricas, desigualdades persistentes y una vibrante producción cultural que se resiste al silencio.

El sábado, segundo día de encuentros, ha dado inicio con el conversatorio 'Fronteras que escriben, palabras que cruzan' con Karla Suárez (Cuba), Irene Reyes Noguerol (España), Eva Díaz Pérez (España) y Fernando Iwasaki (Perú/España).

Autoras y autores cuyas vidas y obras atraviesan continentes, idiomas y contextos: "una invitación a pensar la literatura como un territorio en sí mismo, siempre en movimiento".

Para finalizar, se ha desarrollado la lectura a cinco voces: 'Lo que la palabra junta', lectura poética de cinco voces singulares que se reúnen para formar una constelación de sensibilidad, imagen y palabra.

Una invitación a escuchar la pluralidad de miradas que ofrece la poesía contemporánea escrita en español con la participación de Carmen Camacho (España), Antonio Rivero Taravillo (España), Victoria León (España), María Domínguez (España) y Daniel Rodríguez Moya (España).