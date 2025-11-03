El festival Mad Cool celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

El festival madrileño Mad Cool celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026 con cuatro días de música en directo en una edición que será "muy especial", como ha asegurado la organización.

"El festival conmemorará una década de historia, consolidándose como una de las citas musicales y culturales más relevantes a nivel global", han expresado desde la organización.

Además, han informado de que volverá a celebrarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid) por "su amplia capacidad, infraestructura y accesibilidad", un recinto que se ha convertido en la sede habitual de Mad Cool desde 2023.

El festival ha realizado el anuncio dentro del aftermovie oficial de su edición 2025, un vídeo que repasa la edición anterior y sirve de preludio a la del verano que viene.

Entre los momentos destacados, se incluyen las actuaciones de Benson Boone, St. Vincent, Nine Inch Nails, Olivia Rodrigo, Muse o Justice, entre otros artistas que participaron en el Mad Cool 2025.