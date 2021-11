El Festival Mundial de Compras 11.11 de Alibaba 2021 muestra un crecimiento sostenido

HANGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--nov. 11, 2021--

Hoy, Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA; HKEX: 9988) finalizó exitosamente su 13. o Festival Mundial de Compras 11.11 (“11.11”) que se realiza anualmente, con una recaudación de 540 300 millones de RMB (84 540 millones de USD) en volumen de mercancía bruta (Gross Merchandise Volume, GMV) durante la campaña de 11 días.

“Este Festival Mundial de Compras 11.11, mostró un crecimiento sostenido y de calidad que es un reflejo de la dinámica economía de consumo de China. Además, aprovechamos el poder del 11.11 como plataforma para cumplir con nuestra responsabilidad social. El festival de este año fue un hito significativo que es parte de nuestro compromiso hacia la construcción de un futuro sostenible”, dijo Yang Guang, vicepresidente de Alibaba Group.

Este año, el Festival Mundial de Compras 11.11 rompió el récord con una participación de 290 000 marcas, de las cuales el 65 % son pequeñas y medianas empresas, fabricantes de secciones industriales, y marcas nuevas. Las secciones agrícolas en regiones menos desarrolladas tuvieron ventas sólidas, con un GMV de los productos agrícolas de dichas regiones que creció un 20 % con respecto al año anterior.

Antes del Festival Mundial de Compras 11.11 de este año, Alibaba Group migró por completo todos sus sistemas y operaciones a la nube pública. El uso de energía renovable en el centro de datos del condado de Zhangbei, que desempeña un rol muy importante en el respaldo de las empresas de comercio electrónico de Alibaba, redujo más de 26 000 toneladas de emisiones de carbono.

El Festival mundial de compras 11.11 comenzó en 2009 con la participación de solo 27 comerciantes, como un evento en donde los comerciantes y los consumidores podían generar conciencia sobre el valor de comprar en línea. Más de 290 000 marcas participaron en el evento de este año. Para conocer las noticias y actualizaciones más recientes sobre el Festiva Mundial de Compras 11.11 de 2021, visite www.alizila.com

Acerca de Alibaba Group

La misión de Alibaba Group es hacer que sea más fácil hacer negocios en todo el mundo. La empresa tiene el objetivo de construir la infraestructura del comercio del futuro. Su visión es que los clientes se reúnan, trabajen y vivan en el ecosistema de Alibaba, y que esta sea una buena empresa que dure 102 años.

Nota: El GMV del Festival Mundial de Compras 11.11 es el valor total de los pedidos realizados a través de Alipay en los mercados minoristas chinos de Alibaba, Kaola, Lazada, AliExpress y New Retail, y en las plataformas de servicios al consumidor del 1.° al 11 de noviembre de 2021. Se informa en tiempo real e incluye cargos de envío pagados (cuando corresponda). Los resultados operativos de Alibaba Group divulgados en este comunicado de prensa se expresan en RMB; las comparaciones de un año al otro y las tasas de crecimiento se calculan sobre la base de montos de RMB, y no se ven afectadas por fluctuaciones en el tipo de cambio. Todos los cambios de RMB a USD se realizan a 1 USD = 6,3907 RMB, el tipo de cambio de paridad central anunciado por el Banco Popular de China el 29 de octubre de 2021. Todos los GMV y las demás cifras que se presentan en este comunicado de prensa no están auditados y quedan sujetos a ajustes.

