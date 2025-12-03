El FICX lamenta la muerte de Cienfuegos, figura capital e insustituible en el certamen gijonés.

GIJÓN, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El equipo del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) ha expresado este miércoles su "profundo dolor" por el fallecimiento de quien fuera su director, José Luis Cienfuegos, del que han destacado que representa una figura "capital e insustituible" en la historia del certamen y del cine en España.

A través de una nota de prensa, han señalado que Cienfuegos, quien comenzó su andadura en esta casa dentro del departamento de prensa, asumió la dirección del FICX en 1995 "para liderar durante 16 años una revolución cultural sin precedentes", han destacado.

"Bajo su mandato, el FICX dejó atrás las convenciones de los festivales tradicionales, despojándose de cualquier forma de solemnidad para abrazar el riesgo y la vanguardia", han agregado.

Asimismo, han remarcado que Cienfuegos entendió el festival no como un escaparate estático, sino como un espacio "de agitación cultural y una experiencia total".

También han elogiado que fue "pionero" en integrar la música en directo, los conciertos y las actividades paralelas como parte indisoluble de la programación del FICX, lo que logró atraer a un público joven al certamen.

"Su labor al frente del FICX se caracterizó por una capacidad innata para detectar el talento antes que nadie", han asegurado desde la organización del certamen. "Convirtió Gijón en la puerta de entrada a España para las voces más radicales e indispensables del cine contemporáneo", han añadido.

Especialmente han señalado que fue bajo su dirección cuando el público español descubrió a cineastas que hoy son maestros, apostando por nombres entonces emergentes como Harmony Korine, Lukas Moodysson, Ulrich Seidl, Lisandro Alonso o Pawel Pawlikowski, entre muchos otros.

Tras su etapa en Gijón, Cienfuegos continuó su andadura en el Festival de Sevilla (2012-2023) y, más recientemente, en la Seminci de Valladolid, donde hasta su fallecimiento lideró una exitosa renovación hasta su 70ª edición.

"José Luis Cienfuegos sitúa su nombre en la historia del FICX al mismo nivel que su creador, Isaac del Rivero; ambos son los pilares sobre los que se sustenta el prestigio internacional del que hoy goza este certamen", han sostenido.

Desde el FICX han destacado "su incansable defensa de la industria, su apoyo a los nuevos formatos y su respeto por el papel de la crítica y la distribución". Por encima de ello, han incidido en que les mostró "que un festival de cine puede ser un motor de vida".

Por todo ello, han querido traslada su más cálido abrazo a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros de profesión "que hoy, como nosotros, se sienten un poco más huérfanos".