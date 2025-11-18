El financiamiento climático está "fallando" a los estados insulares vulnerables, dice Vanuatu

Los sistemas de financiamiento climático están "fallando" a los estados insulares pequeños que se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del calentamiento global, dijo el martes el representante de Vanuatu en la COP30.

"El financiamiento climático no es caridad. Es una obligación legal y moral", dijo el ministro de cambio climático de la isla del Pacífico, Ralph Regenvanu, en la COP30, que se celebra en la ciudad amazónica de Belém.

"Acceder al financiamiento climático requiere navegar por procedimientos complejos que socavan el propósito mismo del apoyo. Nuestras comunidades no pueden esperar años para la aprobación mientras los desastres ocurren cada temporada", afirmó.

