El fiscal Barbosa asegura que Petro "no es un presidente sino un dictador en Colombia"

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha asegurado este viernes que Gustavo Petro "no es un presidente, sino un dictador", despu√©s de que dijera que era su jefe, en medio de un cruce de declaraciones en las que el primero acus√≥ al segundo de estar poniendo "ata√ļdes" sobre los funcionarios judiciales.

"No es mi jefe, ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la Justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente sino un dictador en Colombia", ha dicho Barbosa.

El asunto comenz√≥ cuando Barbosa acus√≥ a Petro, por un lado, de presionar a los funcionarios del Ministerio P√ļblico, y por otro, de estar se√Īalando a otros, despu√©s de que compartiera en sus redes sociales una noticia sobre la supuesta colaboraci√≥n con el Clan del Golfo del fiscal Daniel Hern√°ndez.

Barbosa reaccionó duramente contra el presidente colombiano y aseguró que estaba poniendo en la diana tanto a los fiscales como a sus familias. "Si le llega a pasar algo a la familia del fiscal Hernández, o al propio fiscal, (...) Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas", afirmó.

"Curioso que el presidente de la Rep√ļblica se ponga a fijar tuits y acusando a la Fiscal√≠a de favorecer a los paramilitares, cuando √©l a trav√©s de una firma le solicit√≥ al fiscal general hace cuatro meses soltar narcotraficantes y herederos de paramilitares del Clan del Golfo", dijo en un evento de la Universidad Javeriana.

Petro ha respondido a esto este viernes desde Espa√Īa, poco antes de poner rumbo a Colombia tras su visita de Estado, record√°ndole al fiscal que "olvida" que la Constituci√≥n establece que el presidente de la rep√ļblica es el jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, por tanto "se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado".

Asimismo, Petro ha se√Īalado que con la reacci√≥n de Barbosa, el fiscal parece querer desviar la atenci√≥n de una noticia del periodista Gonzalo Guill√©n, "que el resto de la prensa quiere evadir", y ha cuestionado si la Fiscal√≠a --entre ellos el fiscal Hern√°ndez-- conoc√≠a de antemano una lista con 200 objetivos del Clan del Golfo, tal y como sostiene estas informaciones.

Europa Press