El fiscal general dice que aprobó "personalmente" la petición de registro del FBI en la mansión de Trump

El exmandatario concuerda con el Departamento de Justicia y pide que se publique la orden de registro

MADRID, 12 Ago. 2022 (Europa Press) -

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación tras la polémica suscitada por el registro del FBI de la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida), el cual ha confirmado que él mismo pidió "personalmente".

Garland ha reconocido que su declaración ante la prensa se debe "al interés público sustancial" respecto al registro de la residencia privada de Trump, orden que fue "autorizada por un tribunal federal tras el hallazgo requerido de causa probable".

"Se proporcionaron copias tanto de la orden judicial como del recibo de propiedad del FBI el día del registro al abogado del expresidente que estuvo en el lugar durante el registro", ha añadido Garland, según recoge la cadena CNN.

En este punto, ante la polémica suscitada, el fiscal general ha confirmado que el Departamento de Justicia ha presentado una petición para poder revelar la orden de inspección en la mansión de Mar-a-Lago.

Si bien el fiscal general ha reconocido que este tipo de decisión no tiene precedentes en la política estadounidense, ha defendido que "el departamento no tomó esa decisión a la ligera". "Es una práctica estándar buscar medios menos intrusivos como alternativa a una búsqueda y limitar el alcance de cualquier búsqueda", ha señalado.

De hecho, Garland ha deslizado que aún existen muchos detalles que no puede dar a conocer debido a la política del Departamento de Justicia de no comentar nada respecto a las investigaciones activas, según la cadena ABC.

En este punto, el fiscal general ha reconocido la labor de los empleados del Departamento de Justicia ante los "ataques infundados" por parte de simpatizantes de Trump, incluido el intento de violación de las instalaciones de la oficina del FBI en Cincinnati, en el estado de Ohio, este mismo jueves.

"No me quedaré de brazos cruzados cuando su integridad sea atacada injustamente. Los hombres de FBI y del Departamento de Justicia son servidores público dedicados y patriotas. Todos los días protegen al pueblo estadounidense de delitos violentos, terrorismo y otras amenazas", ha dicho.

Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, se ha mostrado preocupado esta misma jornada por la creciente presión sobre la institución y, a raíz de la polémica desatada por el registro en la mansión de Trump, y ha pedido respeto para la labor de los agentes.

Trump pide la publicación "inmediata" de la orden de registro

El expresidente estadounidense Donald Trump ha apoyado la petición del fiscal general estadounidense al tribunal encargado del caso para revelar la orden de inspección del resort de Mar-a-Lago.

Trump ha apoyado que se dé a conocer la motivación detrás de la redada llevada a cabo por el FBI el pasado lunes en u su casa de Florida, a la vez que ha animado a que se haga lo antes posible.

"No sólo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia del Gobierno injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach, sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata", ha expresado Trump en su red social Truth Social.

Asimismo, el equipo legal del exmandatario se ha puesto en contacto con abogados externos para saber cómo proceder, ya que el anuncio de Garland habría por sorpresa a la órbita de Trump, ha informado la CNN.

"El Gobierno podría haber tenido lo que quisiera, si lo tuviéramos (...) Todo estaba bien, mejor que la mayoría de los presidentes anteriores, y luego, de la nada y sin previo aviso, Mar-a-Lago fue allanada", ha tildado Trump en otro mensaje en la red social.

Simpatizantes y seguidores del expresidente han convocado una serie de movilizaciones para protestar por lo ocurrido, e incluso este mismo jueves se ha registrado un incidente en la oficina del FBI en Cincinnati, Ohio.