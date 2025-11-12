El fiscal general reitera que no filtró el email clave sobre el novio de Díaz Ayuso: "No lo he hecho llegar"
MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este miércoles, durante su declaración como acusado, lo que ya asentó al principio del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) sobre la presunta revelación contra Alberto González Amador —novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, que no filtró el 'email' que está en el punto de mira del tribunal.
"¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No lo he hecho llegar", ha aseverado él. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado García Ortiz.
Se trata del 'email' que la defensa de González Amador envió ese día a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le estaba investigando a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitar la cárcel. Según el instructor, García Ortiz se lo filtró a la Cadena SER la noche del 13 de marzo.
