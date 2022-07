El florecimiento de la cantautora mexicana Silvana Estrada, autora de "Marchita"

La cantautora mexicana Silvana Estrada está de gira en Europa para presentar "Marchita", un disco de difícil gestación que está cosechando una atención considerable en un mercado de música en vivo que florece tras el covid.

Armada tan solo con un par de guitarras, Estrada (25 años) actuó con todas las entradas vendidas en París el lunes por la noche en el cabaret Le Zèbre, y lo mismo sucederá en Londres en los próximos dos días.

Tras dos obras en colaboración, "Marchita" es el primer disco en solitario de una cantante que creció en Veracruz inspirándose en todo el fértil campo del folclore latinoamericano, desde la chilena Violeta Parra a la mexicana Chavela Vargas.

El resultado son once canciones que giran en torno al desengaño amoroso con una rara madurez. "Silvana Estrada desembarca con un album devastador", titulaba en enero el New York Times.

Otros medios internacionales sitúan al disco como uno de los más destacados del año.

"Escribí estas canciones hace varios años, antes de la cuarentena, era bastante joven. Se me había complicado sacarlo, estaba todo el rato como esperando la oportunidad" declaró la joven nacida en Coatepec a la AFP a su paso por París.

Ese florecimiento tardío llegó de la mano de la prestigiosa discográfica Glassnote. Se convirtió en la primera artista latinoamericana en firmar con ese sello.

"Yo hago algo muy diferente, pero creo que el amor que le tengo a la libertad musical lo aprendí del jazz", indica.

- El ADN latinoamericano -

Nacida en Coatepec, en el seno de una familia de lutieres, Estrada vive a su aire desde los 15 años.

De Veracruz a Nueva York, donde colaboró con el músico de jazz Charlie Hunter, y de ahí a Ciudad de México, donde se ha ido labrando un nombre de la mano de colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade o Jorge Drexler.

El paralelismo con Natalia Lafourcade, que también actuó recientemente en Le Zèbre de París, es llamativo.

"Nati y yo somos del mismo pueblo. Cuando Natalia era niña se iba a bañar al río que pasa enfrente de mi casa" explica con una sonrisa.

Cuando Silvana Estrada entró a nadar en ese mismo río, el Suchiapa, Natalia Lafourcade ya se había convertido en una estrella internacional.

"Ella ya estaba lejos y como que nunca coincidimos", recuerda.

Pero con "Primeras Canciones" (2018) Estrada ya despertaba la atención a su alrededor. "De repente Natalia me llamó un día, y ahora ya como que somos familia", explica orgullosa.

Lafourcade, Estrada y la chilena Mon Laferte cantaron juntas una versión de la mexicana "La Llorona" que causó sensación en YouTube.

Y hace un año sucedió lo mismo con el video de "Si me matan", una canción que Silvana Estrada dedica a las mujeres asesinadas en México.

"Sentí una suerte de rebelión" al componerla, explica. "La cantidad de energía que he recibido a través de esa canción... ha sido hermoso y abrumador. Me ha tocado verla en marchas, en Colombia, en México", recuerda.

Silvana Estrada compone con un cuatro venezolano, una guitarra de cuatro cuerdas que le construyó su padre.

"Tenía como 16 años. Intentaba escribir canciones con el piano, pero me iba muy mal, me salían armonías de estándares de jazz. De repente agarré el cuatro venezolano, y como que me bajó toda la información latinoamericana. Lo tenía en el ADN", admite.

Estrada reivindica esa herencia pero no quiere sentir ninguna atadura artística. "Más que sentir una responsabilidad, siento que quiero cuidar de mi mundo interior", añade.

