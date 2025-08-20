El Flu, Once Caldas y Del Valle a cuartos de la Sudamericana, en noche de leyendas

El portero brasileño Fábio y el delantero colombiano Dayro Moreno se adueñaron este martes de los focos en el inicio de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fluminense, el Once Caldas e Independiente del Valle avanzaron a cuartos de final del torneo, pero fueron Fábio y Dayro Moreno los héroes de la jornada.

Fábio, eterno

El veterano portero brasileño Fábio jugó este martes su partido 1391 a nivel profesional y se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia, según su club, el Fluminense, y medios de prensa brasileños.

"Siempre es gratificante, ¿no? A veces no somos conscientes de la importancia de un hecho tan relevante como fue batir este récord, que llevaba muchos años vigente", afirmó Fábio al término del juego en el mítico estadio Maracaná.

Sin embargo, consultados por la AFP, ni la FIFA ni la Conmebol dieron una respuesta oficial sobre si la cifra a la que llegó el portero brasileño de 44 años se trata de un récord mundial.

Fábio jugó en la victoria 2-0 del Flu en la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana contra el América de Cali con un parche en la mitad de su camiseta -entre el escudo del club y el logo de la marca de la prenda- conmemorativo de sus 1391 partidos.

De esta manera, según las cuentas del Fluminense, basadas en la plataforma de estadísticas Sofascore, superó al legendario exportero inglés Peter Shilton, que disputó 1390 encuentros en su carrera, a fines del siglo pasado, según el Libro Guinness de los récords.

Fábio fue homenajeado por el Flu al final del encuentro de este martes. Recibió una placa conmemorativa y la hinchada coreó "Fábio es el mejor portero de Brasil".

"Es un regalo trabajar con Fábio. Es uno de los líderes del grupo. Nadie alcanza tantos partidos sin un nivel de profesionalismo como el de él. Sin duda, seguirá jugando durante mucho tiempo. Será difícil que otro jugador supere su marca", destacó el técnico del tricolor carioca, Renato Portaluppi.

El partido, que quedó en un segundo plano, fue un trámite para el Flu, que ya había ganado en la ida por 2-1 en Cali y este martes lo hizo con goles del colombiano Kevin Serna a los 23 minutos y Matheus Martinelli a los 56.

El elenco carioca espera en cuartos de final por el vencedor de la llave entre los argentinos Lanús y Central Córdoba.

Dayro Moreno agranda su leyenda

Más temprano, Dayro Moreno llevó al Once Caldas a cuartos de final al anotar un doblete en la victoria por 3-1 sobre Huracán bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires.

Moreno, de 39 años, anotó el tanto del empate a los 40 minutos y el tercero a los 88 para darle al Once Caldas la victoria en un estadio Tomás A. Ducó con su campo de juego anegado por el aguacero.

Con su doblete, Moreno -ídolo histórico del Once Caldas- llegó a ocho goles en la presente Copa Sudamericana.

También alcanzó los 370 tantos en su carrera y se consolida como el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano, seguido por Radamel Falcao García con 356.

Dayro Moreno es el único sobreviviente del equipo de Once Caldas que en 2004 logró la mayor gesta deportiva de su historia: la conquista de la Copa Libertadores de América al vencer en la final al Boca Juniors de Carlos Bianchi, que venía de ganar el torneo en 2000, 2001 y 2003.

Huracán se había puesto en ventaja en el minuto 39 con un penal de Matko Miljevic e igualaba la llave, ya que en la ida Once Caldas había ganado por 1-0.

Pero un minuto más tarde, Barrios armó una gran jugada, dejó por el camino al portero del Globo, el ecuatoriano Hector Galíndez, y Moreno apareció por el segundo palo para decretar el empate de cabeza.

Cinco minutos después, el Globo quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Bisanz y la serie quedó a merced del once cafetero.

Barrios liquidó el partido a los 65, cuando definió ante la salida de Galíndez para el 2-1 del equipo cafetero.

Pero faltaba la frutilla de la torta, que llegó a los 88 minutos. Dayro Moreno anotó el 3-1 final para delirio de los hinchas de Once Caldas, que celebraron una nueva gesta de su ídolo.

En cuartos de final de la Sudamericana, el Once Caldas se cruzará con Independiente del Valle.

Independiente del Valle, en penales

El equipo de Sangolquí, en los suburbios de Quito, logró una dramática clasificación por penales 4-2 sobre el también ecuatoriano Mushuc Runa en casa de este último, en Riobamba.

El Runa había tomado una ventaja de 2-0 durante el partido con goles de Chalá a los 45+2 minutos y Penilla a los 71 y saboreaba el pase a cuartos, ya que en la ida había perdido por 1-0.

Pero en el último instante, apareció el argentino Michael Hoyos para anotar el agónico descuento del Independiente del Valle y llevar la definición de la llave a los penales.

Y desde los doce pasos, el creativo Junior Sornoza, los argentinos Claudo Paul Spinelli y Richard Schunke y Patrick Mercado anotaron sus remates -por el Mushuc Runa solo lo hicieron Penilla y Delgado-, y el Independiente del Valle sigue soñando con el tricampeonato en la Sudamericana, tras ganarla en 2016 y 2019.