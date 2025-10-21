El flujo de alimentos a Gaza sigue muy por debajo de los objetivos, según el PMA

GINEBRA, 21 oct (Reuters) - Una portavoz del Programa Mundial de Alimentos dijo el martes que los suministros a Gaza estaban aumentando, pero que aún estaban lejos de su objetivo diario de 2000 toneladas porque solo están abiertos dos pasos fronterizos hacia el enclave.

"Para poder llegar a esta escala, tenemos que utilizar todos los pasos fronterizos en este momento", dijo Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

Añadió que solo dos pasos estaban operativos —Kerem Shalom y Kissufim— pero que ninguno estaba abierto hacia el norte, asolado por la hambruna. (Información de Emma Farge; edición de Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)