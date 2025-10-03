El flujo de petróleo desde el Kurdistán iraquí a Turquía se reanuda tras una breve detención

3 oct (Reuters) - Las exportaciones de crudo desde la región del Kurdistán iraquí al puerto turco de Ceyhan se reanudaron el viernes, tras una interrupción temporal debida a "problemas técnicos", informó el Ministerio de Recursos Naturales de la región en un comunicado.

Las exportaciones se habían suspendido antes porque los tanques de almacenamiento alcanzaron su capacidad, dijeron a Reuters dos fuentes energéticas con conocimiento directo del asunto.

Una de las fuentes dijo que los flujos se detuvieron alrededor de la 01:00 del viernes hora local (2200 GMT del jueves), después de que los tanques de almacenamiento se sobrecargaron, sin dejar espacio para más envíos.

La misma fuente dijo que se esperaba que los flujos se reanudaran entre las 16:00 y las 17:00 horas, una vez que un buque haya completado la carga y liberado espacio. La fuente citó problemas en las instalaciones de almacenamiento y trabajos de mantenimiento en algunos de los tanques.

Otra fuente confirmó la interrupción y dijo que también había un problema con la mezcla de Kirkuk, cuyo precio era demasiado alto, lo que complicaba las ventas.

Los flujos se reanudaron el sábado desde la región semiautónoma del norte de Irak a Turquía por primera vez en dos años y medio, después de que ocho compañías petroleras que operan allí llegaron a acuerdos con Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán.

Los flujos están siendo seguidos de cerca por los mercados petroleros, donde los precios se han visto presionados por la preocupación ante el exceso de oferta.

El acuerdo permite el flujo de 180.000 a 190.000 barriles diarios de crudo al puerto turco de Ceyhan. (Reporte de Maha El Dahan y Ahmed Rasheed, reporte adicional de Yomna Ehab; Escrito por Enas Alashray; editado en español por Ricardo Figueroa)