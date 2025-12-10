El FMI insta a China a acelerar reformas estructurales y eleva sus previsiones de crecimiento

PEKÍN, 10 dic (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional instó el miércoles a China a acelerar una reforma estructural, a medida que aumenta la presión global sobre la segunda mayor economía del mundo para que cambie a un modelo de crecimiento basado en el consumo y frene la inversión y las exportaciones impulsadas por la deuda.

El gigante manufacturero ha registrado por primera vez un déficit de un billón de dólares y está llamado a impulsar hasta el 40% del crecimiento mundial en 2025. Esto ha desatado críticas de que la desaceleración de la economía china se basa en dominar una mayor parte del comercio mundial e inundar los mercados emergentes con productos baratos desviados de Estados Unidos tras los aranceles del presidente Donald Trump.

"El gran tamaño económico de China y el aumento de las tensiones comerciales globales hacen que la dependencia de las exportaciones sea menos viable para sostener un crecimiento robusto", dijo el FMI en un comunicado que marca la conclusión de la revisión periódica de su economía por parte del prestamista mundial.

"La principal prioridad política de China es la transición a un modelo de crecimiento basado en el consumo, lejos de la excesiva dependencia de las exportaciones y la inversión".

"Esta transición requiere políticas macroeconómicas expansivas más urgentes y contundentes, reformas para reducir el elevado ahorro de los hogares y una reducción de la inversión ineficiente y del apoyo injustificado a la política industrial", añadió el FMI.

Pekín sigue muy de cerca la revisión del "Artículo IV" del FMI para ver si aprueba o critica su gestión económica, y su respaldo sirve de valioso contrapeso en un contexto de crecientes tensiones con sus principales socios comerciales.

"La economía de China ha mostrado una notable resistencia a pesar de los múltiples choques de los últimos años", dijo el FMI. No mencionó directamente a Trump ni la guerra arancelaria de China con Estados Unidos.

El FMI mejoró su pronóstico de crecimiento de China para 2025 al 5,0% desde el 4,8%, pero advirtió que la debilidad de su sector inmobiliario, el endeudamiento de los gobiernos locales y la deprimida demanda interna seguirían poniendo a prueba a los dirigentes económicos. Ahora se espera que la economía china crezca un 4,5% en 2026, desde el 4,2%.

"El apoyo a la política macroeconómica también debería ir acompañado de reformas intensificadas para reforzar el sistema de protección social y respaldar el ajuste del sector inmobiliario", dijo el FMI. (Información de Joe Cash; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)