El FMI prevé un crecimiento mundial estable en 2026 al compensar la IA los obstáculos comerciales

Por David Lawder

19 ene (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional volvió a elevar el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026, a medida que las empresas y las economías se adaptan a los aranceles estadounidenses, que se han suavizado en los últimos meses, y al continuo auge de la inversión en inteligencia artificial, que ha alimentado la riqueza de los activos y las expectativas de aumento de la productividad. En su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,3% en 2026, lo que supone un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a su última estimación de octubre. Según el FMI, esta cifra se equipara con el crecimiento del 3,3% en 2025, que también superará en 0,1 puntos porcentuales la estimación de octubre.

La entidad financiera mundial para crisis prevé un crecimiento del 3,2% en 2027, sin cambios respecto a la previsión anterior. Ha revisado al alza las tasas de crecimiento mundial desde julio pasado en respuesta a los acuerdos comerciales que han reducido las tasas arancelarias del presidente Donald Trump, que alcanzaron su punto máximo en abril de 2025.

"Hallamos que el crecimiento global sigue siendo bastante resistente", dijo a la prensa el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, quien agregó que las previsiones de crecimiento del Fondo para 2025 y 2026 ahora superan las predicciones hechas en octubre de 2024, antes de que Trump fuera elegido para un segundo mandato.

"Así que, en cierto sentido, la economía mundial se está sacudiendo las perturbaciones comerciales y arancelarias de 2025 y está saliendo más adelante de lo que esperábamos antes de que todo comenzara", dijo Gourinchas.

Según Gourinchas, las empresas han podido adaptarse al aumento de los aranceles estadounidenses redirigiendo sus cadenas de suministro, mientras que los acuerdos comerciales han reducido algunos aranceles y China ha reorientado sus exportaciones hacia mercados no estadounidenses. Las últimas previsiones del FMI parten de un tipo arancelario efectivo en EEUU del 18,5%, frente al 25% de las previsiones del Fondo de abril de 2025.

El FMI estimó el crecimiento de EEUU para 2026 en un 2,4%, 0,3 puntos porcentuales más que en octubre, debido en parte a un gran impulso de la inversión masiva en infraestructura de inteligencia artificial, entre ellos centros de datos, potentes chips de IA y energía. El FMI redujo una décima su previsión de crecimiento para 2027, hasta el 2,0%.

El FMI también señaló que la inversión en tecnología estaba impulsando la actividad en España, que mejoró en 0,3 puntos porcentuales su previsión de PIB para 2026, hasta el 2,3%, y en Reino Unido, donde el FMI mantuvo sin cambios su previsión en el 1,3% para 2026.

Gourinchas dijo que el auge de la IA plantea riesgos de aumento de la inflación si continúa a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, añadió que si no se materializan las expectativas de ganancias de productividad y beneficios impulsadas por la IA, se podría desencadenar una corrección de las elevadas valoraciones de los mercados que podría frenar la demanda.

El informe del FMI enumera la IA entre los riesgos que se inclinan a la baja, junto con las interrupciones de las cadenas de suministro y los mercados derivadas de las tensiones geopolíticas, así como nuevos brotes de tensiones comerciales.

Una decisión de la Corte Suprema en contra de los amplios aranceles de Trump en virtud de una ley de sanciones de emergencia, que se espera en los próximos días o semanas, "inyectaría otra dosis de incertidumbre de política comercial en la economía mundial" si Trump resucita aranceles en virtud de otras leyes comerciales, dijo Gourinchas.

Sin embargo, el FMI dijo que la IA representa un alza significativa para la economía mundial si el aumento de la inversión conduce a una rápida adopción y las ganancias de productividad se realizan e impulsan el dinamismo empresarial y la innovación.

"Como resultado, el crecimiento mundial podría elevarse hasta 0,3 puntos porcentuales en 2026 y entre 0,1 y 0,8 puntos porcentuales al año a medio plazo, dependiendo de la velocidad de adopción y de las mejoras en la preparación para la IA a nivel mundial." Entre las previsiones para otras grandes economías, el FMI señaló que el crecimiento de China en 2026 alcanzaría el 4,5%, por debajo del 5,0% previsto para 2025, pero 0,3 puntos porcentuales por encima de las estimaciones de octubre. La mejora refleja una reducción de 10 puntos porcentuales en las tasas arancelarias de EEUU sobre los productos chinos durante un año, así como el continuo desvío de las exportaciones a otros mercados, como el Sudeste Asiático y Europa.

Gourinchas dijo que China corre el riesgo de enfrentarse a políticas comerciales más proteccionistas a menos que desarrolle un modelo de crecimiento más equilibrado que dependa menos de las exportaciones y más de la demanda interna.

El FMI pronosticó un crecimiento de la zona euro del 1,3% para 2026, 0,1 puntos porcentuales por encima de la estimación de octubre, impulsado por el aumento del gasto público en Alemania y unos resultados más sólidos en España e Irlanda. El Fondo mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la zona euro para 2027 en el 1,4%, señalando que los aumentos previstos del gasto europeo en defensa solo se materializarían en años posteriores.

Japón también experimentó una ligera mejora del crecimiento para 2026 debido al paquete de estímulo fiscal de su nuevo Gobierno, pero Brasil fue un notable caso atípico en la tendencia de mejora, con una reducción de 0,3 puntos porcentuales en su tasa de crecimiento para 2026 hasta el 1,6% desde octubre. Los responsables del FMI atribuyeron la rebaja en gran medida al endurecimiento de la política monetaria necesario para combatir un repunte de la inflación el año pasado.

El FMI señaló que, a escala mundial, se prevé que la inflación siga disminuyendo, del 4,1% en 2025 al 3,8% en 2026 y al 3,4% en 2027. Gourinchas afirmó que esto deja margen para una política monetaria más acomodaticia que ayude a apuntalar el crecimiento.