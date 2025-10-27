El FMI recomienda a México estabilizar su deuda pública con una senda de consolidación fiscal más gradual

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aconsejado a México estabilizar su deuda pública mediante la implementación de una senda de consolidación fiscal más gradual para responder a futuros choques, según se recoge en el reporte publicado tras concluir la consulta del Artículo IV por parte de este país.

"Varios directores destacaron la necesidad de estabilizar la deuda, preservando el impulso al crecimiento, lo que podría lograrse mediante una senda de consolidación fiscal gradual", expone el organismo internacional.

Los directores también subrayaron que, dada la necesidad de proteger el gasto social y la inversión pública que fomenta el crecimiento de México, "los esfuerzos de consolidación deberían centrarse en movilizar los ingresos fiscales mediante mejoras en la administración tributaria y cambios en la política impositiva".

En este sentido, el FMI también ha subrayado la necesidad de fortalecer la salud financiera y la rentabilidad de las empresas estatales, en especial de la petrolera Pemex. La firma recibirá casi 10,2 millones de euros del Gobierno mexicano para pagar su deuda.

Al mismo tiempo, la institución ha recomendado al Gobierno mexicano mantener políticas macroeconómicas "sólidas" que se vean acompañadas de reformas del lado de la oferta para impulsar el crecimiento potencial y revertir la desaceleración de la actividad económica que está registrando el país en los últimos meses.

Sobre esta cuestión, los directores subrayaron la necesidad de "seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la supervisión basada en el riesgo para combatir los delitos financieros y el lavado de dinero".

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

El FMI estima que México crezca un 1,5% en 2025 y que la actividad repunte hasta el 1,5% al año siguiente "a medida que se relajen las políticas internas", aunque el efecto de los aranceles de Estados Unidos y la incertidumbre comercial seguirán limitando el crecimiento.

Por otra parte, el organismo internacional prevé que la inflación se sitúe en el 3%, el objetivo del Banco de México (el banco central mexicano) para la segunda mitad de 2026 por la actividad moderada, la normalización de lo precios de los alimentos y la reciente apreciación del peso.

Respecto al sistema financiero, que se ha visto sacudido en los últimos meses por el señalamiento de Estados Unidos hacia tres entidades bancarias --CIBanco, Vector e Intercam-- por supuesto lavado de dinero procedente del narcrotráfico, el FMI sostiene que "sigue siendo sólido y resiliente a choques gracias a una supervisión financiera eficaz".