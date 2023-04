El fmi ve potencial para un acuerdo con el salvador, pero el país no ha hecho la solicitud

13 abr (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que existe la posibilidad de un acuerdo de financiamiento con El Salvador, pero aún no ha llegado ninguna solicitud del país centroamericano.

"Estamos interactuando con las autoridades en El Salvador. De hecho, hemos estado hablando con ellos durante un tiempo", dijo Nigel Chalk, director interino del departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

"Existe el potencial para un programa. No creo que hayamos recibido una solicitud para un programa. Solo estamos en discusiones preliminares, por lo que no tenemos un cronograma en particular", añadió. (Reportes de Rodrigo Campos y Jorgelina do Rosario)

