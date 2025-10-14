El FMI vuelve a mejorar las perspectivas económicas mundiales

14 oct (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional mejoró levemente el martes su perspectiva económica mundial para 2025 debido a shocks comerciales menos severos y condiciones financieras más fáciles de lo esperado anteriormente, mientras que dejó sin cambios su proyección para el próximo año.

Estimaciones para 2025 Octubre vs estimaciones anteriores Oct Jul Abr Ene vs jul vs abr vs ene Global 3,2 3,0 2,8 3,3 0,2 0,4 -0,1 EEUU 2,0 1,9 1,8 2,7 0,1 0,2 -0,7 Zona euro 1,2 1,0 0,8 1,0 0,2 0,4 0,2 Alemania 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 -0,1 Francia 0,7 0,6 0,6 0,8 0,1 0,1 -0,1 Italia 0,5 0,5 0,4 0,7 0,0 0,1 -0,2 España 2,9 2,5 2,5 2,3 0,4 0,4 0,6 Japón 1,1 0,7 0,6 1,1 0,4 0,5 0,0 Reino Unido 1,3 1,2 1,1 1,6 0,1 0,2 -0,3 Canadá 1,2 1,6 1,4 2,0 -0,4 -0,2 -0,8 Mercados 4,2 4,1 3,7 4,2 0,1 0,5 0,0 emergentes China 4,8 4,8 4,0 4,6 0,0 0,8 0,2 India 6,6 6,4 6,2 6,5 0,2 0,4 0,1 Rusia 0,6 0,9 1,5 1,4 -0,3 -0,9 -0,8 Brasil 2,4 2,3 2,0 2,2 0,1 0,4 0,2 México 1,0 0,2 -0,3 1,4 0,8 1,3 -0,4 Arabia 4,0 3,6 3,0 3,3 0,4 1,0 0,7 Saudita Nigeria 3,9 3,4 3,0 3,2 0,5 0,9 0,7 Sudáfrica 1,1 1,0 1,0 1,5 0,1 0,1 -0,4 Estimaciones para 2026 Octubre vs estimaciones anteriores Oct Jul Abr Ene vs jul vs abr vs ene Global 3,1 3,1 3,0 3,3 0,0 0,1 -0,2 EEUU 2,1 2,0 1,7 2,1 0,1 0,4 0,0 Zona euro 1,1 1,2 1,2 1,4 -0,1 -0,1 -0,3 Alemania 0,9 0,9 0,9 1,1 0,0 0,0 -0,2 Francia 0,9 1,0 1,0 1,1 -0,1 -0,1 -0,2 Italia 0,8 0,8 0,8 0,9 0,0 0,0 -0,1 España 2,0 1,8 1,8 1,8 0,2 0,2 0,2 Japón 0,6 0,5 0,6 0,8 0,1 0,0 -0,2 Reino Unido 1,3 1,4 1,4 1,5 -0,1 -0,1 -0,2 Canadá 1,5 1,9 1,6 2,0 -0,4 -0,1 -0,5 Mercados 4,0 4,0 3,9 4,3 0,0 0,1 -0,3 emergentes China 4,2 4,2 4,0 4,5 0,0 0,2 -0,3 India 6,2 6,4 6,3 6,5 -0,2 -0,1 -0,3 Rusia 1,0 1,0 0,9 1,2 0,0 0,1 -0,2 Brasil 1,9 2,1 2,0 2,2 -0,2 -0,1 -0,3 México 1,5 1,4 1,4 2,0 0,1 0,1 -0,5 Arabia 4,0 3,9 3,7 4,1 0,1 0,3 -0,1 Saudita Nigeria 4,2 3,2 2,7 3,0 1,0 1,5 1,2 Sudáfrica 1,2 1,3 1,3 1,6 -0,1 -0,1 -0,4 Notas: Las cifras en las columnas de estimaciones anuales son el cambio porcentual anual del PBI.

Las cifras en las columnas de cambio son la diferencia neta en puntos porcentuales del pronóstico de octubre frente a los pronósticos anteriores. (Reporte de equipo de Economía de EEUU Editado en español por Javier Leira)