El FMI y el BID estrecharán lazos para atraer recursos del sector privado para la acción climática

11/09/2017 A coffee farmer picks fresh coffee cherries in Colombia. New climate research suggests Latin America faces major declines in coffee-growing regions, as well as bees, which help coffee to grow Un granjero de café recolecta cerezas frescas de café en Colombia. Una nueva investigación sobre el clima sugiere que América Latina enfrenta importantes caídas en las regiones productoras de café, así como en las abejas, que ayudan al café a crecer ECONOMIA SOCIEDAD LATINOAMÉRICA NEIL PALMER/CIAT