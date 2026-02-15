El fondista Klaebo fija nuevo récord de títulos olímpicos de invierno con su noveno oro

El noruego Johannes Klaebo elevó a nueve el récord de títulos olímpicos en unos Juegos de Invierno, todos los deportes incluidos, al proclamarse campeón con su equipo nacional en la prueba de relevos de esquí de fondo de Milán-Cortina, este domingo en el Val di Fiemme.

El fondista de 29 años, que acumula ya cuatro medallas de oro en cuatro pruebas de las seis que tiene en su programa, deja ya atrás a los tres compatriotas con los que había igualado a ocho oros el viernes, los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el exbiatleta Ole Einar Bjoerndalen, todos ellos ya retirados.

En la prueba por equipos de este domingo, Francia se quedó con la medalla de plata y la anfitriona Italia con la de bronce.