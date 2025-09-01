El fondo CapVest se hará con una participación mayoritaria en la farmacéutica Stada por unos 10.000 millones

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La farmacéutica alemana Stada ha comunicado este lunes que el fondo británico CapVest Partners se hará con una participación mayoritaria en la compañía, que comprará a sus actuales accionistas, Bain Capital y Cinven, los cuales, no obstante, conservarán una posición minoritaria cuando finalice la transacción. Pese a que los términos del acuerdo no han sido hecho públicos, 'Bloomberg' ha indicado, citando fuentes conocedoras del asunto, que CapVest desembolsará unos 10.000 millones de euros por el capital social a adquirir, incluyendo pasivos. "Stada es una plataforma estratégica única a través de la cual aprovecharemos nuestra importante experiencia en el ámbito de la salud y el consumo para acelerar el desarrollo de la empresa en Alemania y a nivel internacional. Tenemos la intención de destinar una importante cantidad de capital nuevo a este objetivo", ha adelantado el portavoz de CapVest, Matthew Fargie. "Con su profundo conocimiento de los mercados sanitario y farmacéutico, CapVest es el socio ideal para colaborar con nosotros con el fin de aprovechar las numerosas oportunidades que surgen en nuestro sector y hacer realidad nuestros ambiciosos planes para la empresa", ha afirmado, por su parte, el consejero delegado de Stada, Peter Goldschmidt.