El fondo de la UE para la recuperación tras la pandemia impulsó el crecimiento

Por Jan Strupczewski

BRUSELAS, 29 ene (Reuters) -

La economía de la Unión Europea probablemente crecerá un 1,4% este año gracias al efecto acumulativo de las inversiones y las reformas aplicadas desde 2021 en el marco del fondo de recuperación de la UE para la pandemia, dijo el jueves el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis

El fondo de 800.000 millones de euros (US$956.000 millones), denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se puso en marcha en 2021 para contrarrestar la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19, mantener la inversión y modernizar la economía haciéndola más ecológica y digital. Expirará en agosto

"El objetivo en ese momento era claro: apoyar una recuperación económica más rápida de Europa a corto plazo y hacerla más fuerte y resistente a largo plazo. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha cumplido en ambos frentes", dijo Dombrovskis en un seminario

"El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tuvo un impacto positivo inmediato desde su creación: en los diferenciales, en la confianza económica y, posteriormente, en los niveles de inversión pública", afirmó

"Según nuestros modelos, las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tienen el potencial de aumentar el PIB real de la UE hasta un 1,4% en 2026", dijo Dombrovskis

El dinero del fondo, una combinación de subvenciones y préstamos baratos, procede de préstamos conjuntos de la UE. Para obtenerlo, cada país debe aplicar las reformas acordadas con la Comisión Europea y los desembolsos están vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos

Esa vinculación contribuyó a mejorar la aplicación de diversas recomendaciones políticas de la Comisión Europea, señaló Dombrovskis. El ejecutivo de la UE emite esas recomendaciones cada año, pero los Gobiernos suelen ignorarlas

"En junio de 2025, casi el 80% de las recomendaciones pertinentes —las adoptadas en los dos años anteriores a la introducción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia— registraron al menos algunos avances", dijo Dombrovskis

"En comparación, antes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sólo el 62% de las recomendaciones que eran pertinentes en ese momento habían registrado al menos algunos avances, en un período de tiempo comparable", señaló

"Por supuesto, el impacto total de las reformas es difícil de cuantificar por el momento y sólo se verá a largo plazo", señaló

Italia, España y Polonia se encuentran entre los países que más dinero recibieron del fondo de recuperación y sus tasas de crecimiento así lo reflejan, señaló Dombrovskis

"El crecimiento medio del PIB en Italia, España, Polonia, Croacia y Grecia superó el 4% en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, superando con creces la tasa de crecimiento media de la UE", afirmó

Sin embargo, señaló que algunos países de la UE que recibieron asignaciones menores del fondo de recuperación, como Alemania, Países Bajos, Irlanda y Austria, siguieron registrando beneficios dos veces superiores a la cantidad de dinero que recibían de la UE gracias a las inversiones financiadas a través de los planes de otros

"Los efectos indirectos representan alrededor del 40% del impacto económico total del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", dijo

(1 dólar = 0,8368 euros) (Información de Jan Strupczewski; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)