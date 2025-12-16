El fondo londinense InfraRed Capital invertirá en el primer centro de datos de NxN en Valencia

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El fondo londinense InfraRed Capital invertirá en el primer centro de datos de la plataforma española NxN, que construirá una instalación de 5 megavatios (MW) en Valencia, si bien no se ha detallado el importe de la operación.

Creada en 2023 por la valenciana Nethits Telecom Group y la gestora británica Adequita Capital, NxN fue diseñada para atender la demanda de almacenamiento y computación en España con un enfoque en empresas regionales.

De este modo, entre sus objetivos está crear una red de centros de datos "eficientes e hiperconectados", según ha informado en un comunicado.

Más allá de la inversión para el desarrollo del primer activo de NxN, InfraRed y Adequita también apoyarán las posibles oportunidades de expansión en la Península Ibérica que se están evaluando.

"Los trabajos de construcción de la instalación de Valencia ya han comenzado y su apertura está prevista para 2027. Una vez operativo, este centro ofrecerá soluciones de procesamiento de datos de alta calidad, preparadas para inteligencia artificial (IA) y energéticamente eficientes, para clientes públicos y privados de toda la región", ha añadido.