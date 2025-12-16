El fondo londinense InfraRed Capital invertirá en el primer centro de datos de NxN en Valencia
El fondo londinense InfraRed Capital invertirá en el primer centro de datos de NxN en Valencia
MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -
El fondo londinense InfraRed Capital invertirá en el primer centro de datos de la plataforma española NxN, que construirá una instalación de 5 megavatios (MW) en Valencia, si bien no se ha detallado el importe de la operación.
Creada en 2023 por la valenciana Nethits Telecom Group y la gestora británica Adequita Capital, NxN fue diseñada para atender la demanda de almacenamiento y computación en España con un enfoque en empresas regionales.
De este modo, entre sus objetivos está crear una red de centros de datos "eficientes e hiperconectados", según ha informado en un comunicado.
Más allá de la inversión para el desarrollo del primer activo de NxN, InfraRed y Adequita también apoyarán las posibles oportunidades de expansión en la Península Ibérica que se están evaluando.
"Los trabajos de construcción de la instalación de Valencia ya han comenzado y su apertura está prevista para 2027. Una vez operativo, este centro ofrecerá soluciones de procesamiento de datos de alta calidad, preparadas para inteligencia artificial (IA) y energéticamente eficientes, para clientes públicos y privados de toda la región", ha añadido.