El Fondo Saudí de Desarrollo incrementa sus operaciones en el Caribe financiando la expansión de la Universidad de las Indias Occidentales en Antigua y Barbuda

El Sr. Sultan Al-Marshad, director del Fondo Saudí de Desarrollo (FSD) y el honorable Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, han firmado un acuerdo de financiación de 80 millones de dólares para el proyecto de expansión de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) en la región de Five Islands, de Antigua y Barbuda. Este es un hito importante para el FSD, convirtiendo Antigua y Barbuda en el 85º país que recibe financiación del FSD con el fin de favorecer el desarrollo sostenible.

CEO of SFD and Prime Minister of Antigua and Barbuda signing the agreement (Photo: AETOSWire)

Enfocado a mejorar el nivel de la educación superior en el Caribe, el convenio promoverá la innovación científica añadiendo nuevas facultades a la Universidad, ayudando a los países del Caribe a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto abarcará 95.160 m², tendrá capacidad para más de 5000 alumnos al año e incluye la construcción de siete edificios nuevos energéticamente eficientes para facilitar la sostenibilidad de la Universidad.

El primer ministro Browne expresó su satisfacción por los esfuerzos realizados por el Reino de Arabia Saudí a través del FSD con el fin de favorecer el desarrollo. El acuerdo servirá para potenciar tanto el sector educativo de Antigua y Barbuda, como de sus países vecinos, extendiendo su influencia a lo largo de América del Norte, Centro América y Sudamérica.

El Sr. Sultan Al-Marshad, director general del FSD, comentó: “A través del convenio, el FSD pretende ampliar el alcance de sus operaciones en el Caribe. Acciones como esta forman parte de la estrategia del gobierno del Reino para facilitar la cooperación de la comunidad internacional. El proyecto servirá de base y dará continuidad a otros esfuerzos internacionales para desarrollar diferentes áreas sociales y económicas de forma sostenible. El gobierno de Arabia Saudí otorga gran importancia a facilitar que otros países consigan sus objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto de expansión de la UWI cae en la categoría de objetivos de desarrollo sostenible 4ª, educación de calidad, un factor esencial para el crecimiento económico. Está alineado con la política de financiación del FSD, basada en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, sin descuidar la infraestructura o sectores productivos y el impacto humanitario que tienen.”

