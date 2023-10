RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--oct. 2, 2023--

En presencia del presidente del Consejo de Administración del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD), su excelencia Ahmed Al-Khateeb, el director ejecutivo del SFD ha firmado hoy en Riad dos acuerdos de préstamo para el desarrollo por valor de 140 millones de dólares estadounidenses destinados a apoyar la construcción de infraestructuras con los gobiernos de Bahamas y la República de Mauricio. El director ejecutivo también firmó una carta de intenciones con la República de San Marino para explorar una posible colaboración en los sectores económico, cultural y de transportes. Tanto los acuerdos como la carta de intenciones se firmaron en el Día Mundial del Turismo 2023, celebrado en Riad (Arabia Saudita).

El primer acuerdo de préstamo para el desarrollo, cuyo importe asciende a 70 millones de dólares estadounidenses, se firmó con el vice primer ministro y ministro de Turismo, Inversiones y Aviación de Bahamas, Isaac Chester, para financiar el Family Islands Airports Renaissance Project, destinado a desarrollar y aumentar la capacidad de los aeropuertos de las islas Exuma así como el número de visitantes de los aeropuertos, de 237 000 a 285 000 al año.

Un segundo acuerdo de préstamo para el desarrollo, por valor de 70 millones de dólares, se firmó con el vice primer ministro y ministro de Turismo de la República de Mauricio, el honorable Louis Steven Obeegadoo, para financiar el «Construction of Rivière des Anguilles Dam Project», un proyecto para la construcción de la presa Rivière des Anguilles que servirá para proteger el entorno natural de las inundaciones y proporcionará una fuente segura de agua potable, para riego y para uso industrial.

La carta de intenciones firmada con el ministro de Turismo de la República de San Marino, Federico Pedini Amati, permitirá al Gobierno y a SFD explorar las posibilidades de colaboración para el desarrollo de infraestructuras en los sectores económico, cultural y de transportes. Con ello se inicia una nueva relación para el desarrollo entre SFD y San Marino.

La firma de estos últimos acuerdos para el desarrollo forma parte del compromiso del SFD de apoyar el crecimiento sostenible en los países en desarrollo y en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) de todo el mundo. También contribuirán a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en concreto el ODS 6, Agua limpia y saneamiento, el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras.

De conformidad con su misión de promover el desarrollo sostenible global, el SFD ha financiado más de 700 proyectos de desarrollo por valor de 18 700 millones de dólares estadounidenses en más de 90 países de todo el mundo.

