El Fondo Saudita para el Desarrollo Inauguró Nuevos Proyectos de Infraestructura en Yibuti por un Valor de 137 Millones de Dólares

El Fondo Saudita para el Desarrollo (Saudi Fund for Development, SFD) ha inaugurado dos nuevos proyectos de desarrollo en el sector de vivienda y suministro de agua. Adem谩s, ha sentado las bases para un proyecto en el sector de transporte en Yibuti por un total de 137 millones de USD.

Durante una visita oficial a la regi贸n de 脕frica Oriental, el director ejecutivo del Fondo Saudita para el Desarrollo, el Sult谩n bin Abdulrahman Al-Marshad se reuni贸 con el presidente de la Rep煤blica de Yibuti, S.E. Ismail Omar Guelleh, para analizar los proyectos financiados por el SFD para el desarrollo social y econ贸mico por un valor de 305 millones de USD desde 1982.

Como parte de la visita, el Sult谩n bin Abdulrahman Al-Marshad y el Primer Ministro de Yibuti, Abdoulkader Kamil Mohamed, inauguraron un nuevo proyecto para suministrar agua potable a 45 000 personas en la provincia costera de Obock. Con la financiaci贸n de un subsidio de 10 millones de USD de parte de Arabia Saudita a trav茅s del SFD, incluir谩 la construcci贸n de 105 kil贸metros de tuber铆as y 8 tanques de agua para abastecer de agua potable desde la regi贸n de Bissidiro.

El director ejecutivo y Primer Ministro del SFD tambi茅n sent贸 las bases para realizar mejoras en 60 kil贸metros de carretera principal Yibuti-Galafi, que en un principio fue financiada por Arabia Saudita a trav茅s del SFD con 120 millones de USD. La carretera representa un v铆nculo econ贸mico y de comercio vital con los pa铆ses lim铆trofes.

Al-Marshad inaugur贸 adem谩s un proyecto de construcci贸n de 120 viviendas con S.E. Amina Abdi Aden, Ministro de Ciudad, Planificaci贸n Urbana y Vivienda. El proyecto se financi贸 con un subsidio de 7 millones de USD por parte del gobierno saudita, proporcionado a trav茅s del SFD.

El Primer Ministro de Yibuti agradeci贸 al Reino de Arabia Saudita y al SFD por su compromiso al respaldar proyectos de infraestructura sustentables en Yibuti y por su alianza continua durante las 煤ltimas cuatro d茅cadas. Tambi茅n reconoci贸 que la inversi贸n realizada fue una contribuci贸n esencial para el crecimiento y desarrollo econ贸mico, y trajo importantes beneficios sociales que lograron una mayor prosperidad y estabilidad.

En referencia a este tema, el director ejecutivo del SFD expres贸 que Arabia Saudita se enorgullece de su v铆nculo estrecho con Yibuti: 鈥淓l Fondo Saudita para el Desarrollo cuenta con una trayectoria afianzada en el respaldo de iniciativas sociales y econ贸micas sustentables en pa铆ses en desarrollo. Nos complace continuar brindando nuestro apoyo econ贸mico y social para nuestros hermanos en Yibuti conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas鈥.

