El CEO del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, firmó un nuevo acuerdo de préstamo para el desarrollo con el Ministro de Finanzas de la República de Tayikistán, S.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor, a través del cual el SFD contribuirá con 100 millones de dólares para financiar el Proyecto hidroeléctrico de Rogun, una iniciativa histórica que mejorará la seguridad energética, alimentaria e hídrica, además de fomentar el desarrollo sostenible en el país.

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)

La firma contó con la asistencia del Embajador del Reino de Arabia Saudita en la República de Tayikistán, S.E. Waleed Al-Reshiadan, y el Embajador de Tayikistán en Arabia Saudita, S.E. Akram Karimi, junto con otros funcionarios de ambos lados.

El préstamo de desarrollo del SFD ayudará a contribuir a un futuro de alimentos y agua más sostenible y equitativo para Tayikistán, al tiempo que impulsará la transición energética y la resiliencia climática del país.

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la seguridad energética nacional y ayudará a promover el desarrollo sostenible en la República de Tayikistán, proporcionando suministro de electricidad renovable para satisfacer la demanda local y expandir la producción de electricidad a nivel nacional y regional, con una producción de 3600 MW de energía. El acuerdo del préstamo también tiene previsto financiar la construcción de una presa de 335 metros de altura que mejorará las capacidades de riego e impulsará las actividades agrícolas en todo el país.

Además, el proyecto mejorará la protección contra inundaciones mediante la construcción de cuatro túneles hidráulicos para desvío y drenaje. También proporcionará agua limpia y potable a las personas mediante la desalinización y ayudará a promover el desarrollo socioeconómico mediante la creación de empleos directos e indirectos.

Es importante destacar que este proyecto también apoya la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; en concreto, el ODS 2, Hambre cero; el ODS 6, Agua limpia y saneamiento; y el ODS 7, Energía asequible y limpia.

En esta ocasión, el CEO de SFD, S.E. Sultan Al-Marshad, comentó: “La firma de hoy marca un hito importante en nuestro recorrido compartido hacia un futuro más sostenible. Con este histórico préstamo de desarrollo, el SFD no solo apoya el futuro energético de Tayikistán, sino también su desarrollo sostenible y el bienestar de su comunidad. El Proyecto hidroeléctrico de Rogun es una luz de esperanza para un futuro brillante impulsado por energía limpia y renovable. Impulsará a Tayikistán hacia la prosperidad y la gestión ambiental”.

