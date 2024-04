El Foro de Coproducción y Negocio de los 'Premios Quirino' bate récord con más de 200 profesionales

Los 'Premios Quirino de la Animación Iberoamericana' han adelantado detalles de su séptima edición, a celebrarse del 9 al 11 de mayo en Tenerife.

Así, el Foro de Coproducción y Negocio, con más de 200 profesionales, la presentación de Ibermedia Next y la reunión de televisiones públicas iberoamericanas son algunas de las actividades profesionales organizadas en el marco de estos premios creados para fomentar el desarrollo, la coproducción y la circulación de obras de animación de América Latina, España y Portugal.

Durante el mes de mayo, los Quirino presentarán una serie de programas online para conocer en profundidad las obras finalistas de su séptima edición, cuyos galardones serán entregados el 11 de mayo, recoge una nota del Cabildo.

Con más de 200 profesionales registrados, el Foro de Coproducción y Negocio va rumbo a marcar un nuevo récord de participación este año.

A celebrarse el 10 y 11 de mayo, el evento recibirá representantes de 150 empresas provenientes de 24 países, incluyendo productoras, distribuidoras, agencias de ventas, canales de TV y plataformas de streaming, que mantendrán más de 1.000 reuniones de negocios en este espacio para profesionales creado con el objetivo de fomentar la coproducción, el desarrollo y la circulación de obras y proyectos de animación.

3Cat, A Contracorriente Films, Aardman Animations, Banijay Kids & Family, Barley Films, Bento Box, Cake Entertainment, Canal Capital - Eureka, Canal IPE, Chatrone, Cinema Management Group, Dandelooo, DeAPlaneta Entertainment, El Reino Infantil, EITB, Folivari International, Giant Animation, Globo, Goldbee, Ikki Films, Indie Sales, KiKA, Latido Films, LevelK, LTV, Lupus Films, Mediatoon Distribution, Méliès Producciones, Momakin, Monster Entertainment, NTV-TVN, Odin's Eye Entertainment, Panique!, PGS Entertainment, RAI, RTP, RTVE, Sacrebleu, Snafu Pictures, Studio 100 Media, Taller del Chucho, TAT Productions, The Line Animation, The Walt Disney Company, Tondero Distribución, Toonz Media, TV Cultura, Warner Bros. Discovery Latam, Wba & Cartoon Network Studios, Xilam e Ypsilon Films son algunas de las empresas que han confirmado su participación en el Foro.

Previamente, el 9 de mayo, tendrá lugar la presentación de Ibermedia Next, ayuda del Programa Ibermedia creada para fomentar el codesarrollo de procesos innovadores en la animación entre empresas y personas de España, Portugal, Italia y Latinoamérica, en la que estarán presentes los 14 proyectos beneficiarios.

Entre otras actividades, el evento también acogerá el Encuentro de las televisiones públicas iberoamericanas y la mesa de trabajo 'La mujer en la animación iberoamericana', en la que participarán las finalistas de las mentorías de Animation! Ventana Sur y Mianima.

Actividades online

Con el objetivo de conocer en profundidad las obras seleccionadas, los Quirino presentan un ciclo de charlas con los finalistas de las tres principales categorías de los premios, que estarán disponibles online a través del canal de YouTube de los premios.

El ciclo se inicia el 29 de abril con un programa dedicado a los candidatos a Mejor Cortometraje en el que participarán los directores Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo ('Lulina e a Lua'), Miguel Lima ('Quase me lembro') y Martín Romero ('To Bird or Not to Bird').

Dedicado a los finalistas en la categoría de Mejor Serie, el segundo programa del ciclo se emitirá el 3 de mayo con entrevistas a Silvia Cortés ('Jasmine & Jambo'), Andrés Lieban ('O Hotel Silvestre de Ana Flor'), Michele Massagli, Beto Gomez y Giu Nishiyama ('O Menino Maluquinho'), Miguel Esteban ('Pobre Diablo') y Paloma Mora ('Sex Symbols').

El ciclo cierra el lunes 6 de mayo con el programa dedicado a los finalistas en la categoría Mejor Largometraje, que contará con la participación de Lorena Ares ('Hanna y los monstruos'), Pablo Berger ('Robot Dreams'), Isabel Herguera ('El sueño de la Sultana') y Fernando Sirianni y Federico Moreno ('El Paraíso').

Las obras finalistas en las categorías Cortometrajes y Cortometrajes de Escuela estarán disponibles entre el 6 y el 19 de mayo a través de las plataformas de streaming Retina Latina (acceso gratuito desde todo el mundo previo registro) y Filmin (acceso restringido a suscriptores de España).

Como parte de su programación, los Quirino organizan actividades dirigidas al público tinerfeño, incluyendo la proyección de los largometrajes finalistas (Multicines Tenerife, 25 y 26 de mayo) y de los cortos finalistas (Teatro Leal, 10 de mayo). Las funciones son gratuitas en ambos casos, pero es necesario retirar la entrada en la taquilla.

Además, el Espacio Aguere Cultural acogerá el 'Beerworking', un encuentro entre estudiantes y profesionales de la ilustración, el cómic, el diseño, la animación y los videojuegos que tendrá lugar el martes 7 de mayo.

Esta actividad también es gratuita, pero hay que reservar plaza.