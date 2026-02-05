El Foro Económico Mundial investiga a su presidente ejecutivo por sus vínculos con Epstein

Por John Revill

ZÚRICH, Suiza, 5 feb (Reuters) -

El Foro Económico Mundial (FEM) inició una investigación independiente sobre su presidente ejecutivo, Borge Brende, para aclarar su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó la organización el jueves.

El grupo, que tiene su sede en Ginebra y es responsable de la cumbre de Davos, dijo que estaba investigando las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según las cuales Brende había mantenido tres cenas de negocios con Epstein y también se había comunicado con el financiero caído en desgracia por correos electrónicos y mensajes de texto.

"A la luz de estas interacciones, el directorio solicitó al Comité de Auditoría y Riesgos que investigue el asunto, que posteriormente decidió iniciar una revisión independiente", dijo el FEM en un comunicado.

"Esta decisión subraya el compromiso del Foro con la transparencia y el mantenimiento de su integridad", añadió.

El FEM dijo que Brende, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega y presidente ejecutivo desde 2017, apoyaba plenamente la revisión, que él mismo había solicitado.

Brende dijo en un comunicado que conoció a Epstein en 2018 en una cena en Nueva York a la que le invitó el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen.

Brende contó que asistió a dos cenas similares en 2019 con Epstein, junto con diplomáticos y líderes empresariales, pero que estos eventos, junto con «algunos correos electrónicos y mensajes SMS», fueron el único contacto que mantuvieron.

"Desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein", dijo Brende en el comunicado, y añadió que lamentaba no haber investigado más a fondo a Epstein antes de conocerlo.

Brende seguirá desempeñando sus funciones como presidente ejecutivo mientras abogados externos llevan a cabo la investigación, informó el FEM.

(Reporte de John Revill; edición en español de Javier López de Lérida)