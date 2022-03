El fotógrafo del National Geographic Kiliii Yuyan pone a prueba el OPPO Find X5 Pro en Islandia

OPPO ha anunciado su última campaña producida junto con National Geographic, en la que se han capturado en condiciones de poca visibilidad las mejores vistas y los increíbles paisajes de Islandia a través de las lentes del OPPO Find X5 Pro y la destreza del galardonado fotógrafo Kiliii Yuyan.

Bajo el título 'El poder de vivirlo todo', Yuyan pone su foco en las excepcionales vistas de Islandia, en sus montañas y en sus cascadas escondidas, todo filmado y fotografiado utilizando el último 'flagship' de la compañía. En concreto, algunos de los rincones inmortalizados son la emblemática laguna glaciar Jökulsárlón, la playa de arena negra de Fauskasandur y la belleza natural de Kvernufoss.

El camarógrafo ha hecho hincapié en las capacidades de vídeo ultra nocturno 4K y fotografía ultra HDR del OPPO Find X5 Pro, que están potenciadas por la NPU MariSilicon, un chip dedicado que permite capturar imágenes 4K sin perjudicar el fondo de la imagen y que "redefine el concepto de videografía nocturna tal como lo conocíamos hasta ahora", tal y como añade la compañía.

"Uno de los retos a los que se enfrentan los teléfonos inteligentes es poder obtener fotos con poca luz y evitar perder esos pequeños detalles, así como las condiciones luz y oscuridad extremas, que llevan a cada fotografía a un nivel superior", señala el reconocido fotógrafo de National Geographic.

El nuevo Oppo Find X5 Pro cuenta con una triple cámara trasera, con una lente principal Sony IMX766 de 50 MP acompañada por un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 13 MP. Además, cuenta con la calibración de color proporcionada por la firma de cámaras profesionales Hasselblad.

Esta es la tercera campaña producida para OPPO por National Geographic, mostrando la vida que hay más allá de lo conocido. Previamente, viajaron al desierto de Mojave con el programa 'Out of this World colors' y a alguna de las zonas más frías del planeta con 'Descubre la Antártida'.

Siguiendo esta campaña, OPPO ofrece a seis personas la posibilidad de viajar a Islandia. Para participar, los usuarios deben subir a Instagram algunos de los momentos más hermosos de sus vidas, usando las etiquetas #GetawayWithOPPO y #OPPOFindX5Pro. Las publicaciones serán evaluadas por un grupo de expertos independientes que valorarán originalidad, calidad y talento fotográfico.