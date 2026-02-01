El francés André-Pierre Gignac sufre la primera expulsión de su carrera

El delantero francés André-Pierre Gignac sufrió el sábado la primera expulsión efectiva de su carrera cuando estaba por terminar el partido en el que los Tigres, su equipo, vencieron 2-1 al León por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Se jugaba el minuto 90+7 cuando Gignac cometió una falta sobre un defensa. La infracción fue señalada y el atacante le reclamó enérgicamente en la cara del árbitro Adonai Escobedo, quien sancionó la actitud del futbolista galo con tarjeta roja directa.

En 2019, en una entrevista que dio al diario mexicano Reforma Gignac presumió: "nunca he sido expulsado en mi carrera".

Este sábado, Gignac fue expulsado en su partido 429 como jugador de los Tigres, más de 19 años después de su debut en primera división con el Lorient de Francia en la temporada 2006-2007.

Previamente al francés le habían mostrado la tarjeta roja con Tigres en dos ocasiones, pero la decisión fue anulada tras la decisión del VAR.

La primera vez que le mostraron una tarjeta roja a Gignac con los Tigres fue en un partido contra Juárez de la liga local en el torneo Clausura 2020. Y la segunda ocasión fue ante Orlando City en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

Desde que Gignac llegó al fútbol mexicano para el torneo Apertura 2015, los árbitros mexicanos habían sido criticados por no expulsar al delantero, quien se ha caracterizado por reclamar de manera intensa sus decisiones.

"Hay que recordar la inmensa cantidad de veces que le han perdonado la tarjeta roja a Gignac", comentó el exárbitro internacional mexicano Eduardo Brizio, analista en la transmisión de televisión del partido León contra Tigres.

"Aquí no puedes justificar de ninguna manera a André-Pierre... este es un acto de eminente justicia", subrayó Brizio Cárter, recordado por expulsar el mediocampista francés Zinedine Zidane en el Mundial Francia 1998.

Será a inicios de la próxima semana cuando la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol determine cuántos partidos de suspensión recibirá el futbolista francés de 40 años por la expulsión.