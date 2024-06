El francés Coquard gana 2ª etapa de Vuelta a Suiza, Lampaert sigue líder

El francés Bryan Coquard se impuso este lunes en la segunda etapa de la 87ª edición de la Vuelta a Suiza, de 176,9 km entre Vaduz (Liechtenstein) y Regensdorf (Suiza), mientras que el belga Yves Lampaert conservó el maillot amarillo de líder.

A sus 32 años, el ex ciclista en pista dio al equipo Cofidis su cuarta victoria de la temporada, y se apuntó el triunfo número 52 de su carrera profesional, el segundo en el circuito World Tour después de la etapa el año pasado en el Tour Down Under.

Coquard lanzó el esprint desde lejos en las calles de Regensdorf, en la periferia de Zúrich, dominando al australiano Michael Matthews (Jayco) y al belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny).

Especialista de la lucha contra el crono y vencedor el domingo del prólogo de cinco kilómetros en Vaduz, el belga Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) sigue al frente de la clasificación general.

La prueba helvética prosigue el martes con una nueva etapa propicia para los velocistas, de 161,7 kilómetros entre Steinmaur y Rüschlikon, antes de entrar el miércoles en la montaña.

