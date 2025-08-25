El francés Gaudu (Groupama-FDJ) se impone en la tercera etapa de La Vuelta
MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -
El ciclista francés David Gaudu, del Groupama-FDJ, se ha impuesto este lunes en la tercera etapa de La Vuelta a España, disputada entre las localidades italianas de San Maurizio Canavese y Ceres sobre 134,6 kilómetros, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue con el maillot rojo pese a estar empatado en la general con el vencedor del día.
Gaudu se ha llevado el triunfo de la última jornada de la ronda española en Italia tras sorprender en los metros finales de la llegada al danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y del líder de la ronda, que ha sumado unos segundos de bonificación.
