El francés Jimmy Gressier logra el oro mundial en 10.000 metros

El francés Jimmy Gressier dio la sorpresa al proclamarse este domingo campeón de los 10.000 metros, con un crono de 28:55.77, en el estadio Nacional de Tokio, escenario del Mundial de atletismo.

El atleta de 28 años realizó un gran esprint final para superar en los últimos metros al etíope Yomif Kejelcha (28:55.83) y al sueco Andreas Almgren (28:56.02), que completaron el podio.

Instalado en medio del pelotón la mayor parte de la carrera, Gressier supo reposicionarse a tres kilómetros de la meta y afrontar la recta final por la calle dos, encontrando el hueco para ir superando a rivales, ante el delirio de los 55.000 espectadores que llenaron la sesión vespertina de este campeonato en Tokio.

El fondista francés repitió lo realizado hace unas semanas en Zúrich, en la final de la Liga de Diamante, cuando superó entonces en el esprint al estadounidense Grant Fisher, doble medallista olímpico en París y que sólo pudo ser octavo este domingo.

El francés, acostumbrado a los podios europeos en cross, logra su primer título internacional en pista.

Hace un año en París, sólo fue 12º, aunque batió el récord de su país.

