El francés Karim Benzema, única baja del Real Madrid para el duelo ante el Girona

El delantero del Real Madrid Karim Benzema será la única baja del Real Madrid para el partido de LaLiga Santander de este domingo ante el Girona en el Santiago Bernabéu (16.15 horas), para el que Carlo Ancelotti recupera a jugadores como Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos y Mariano.

El vigente Balón de Oro se perderá su tercer partido consecutivo, tras los del Sevilla y el Leipzig, desde que acusó "fatiga muscular" antes del duelo ante los andaluces. "Se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo. Tras la exploración clínica, no tiene ningún tipo de problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador, que todavía no está al cien por cien", declaró el técnico italiano en rueda de prensa.

Quien sí estará este domingo será el delantero brasileño Rodrygo Goes, a pesar de que pasó "una mala noche", según Ancelotti. "Hemos tenido un pequeño problema con Rodrygo, ha tenido una mala noche; no ha entrenado hoy pero estará mañana", confirmó. Además, regresan a la lista el centrocampista croata Luka Modric, el uruguayo Fede Valverde, Dani Ceballos y Mariano.

La convocatoria completa la forman Courtois, Lunin, Luis López; Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Rüdiger, Mendy; Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos; Hazard, Asensio, Vinícius, Rodrygo y Mariano.

Europa Press