El francés Paul Magnier gana la primera etapa de Vuelta al Algarve
El corredor francés Paul Magnier se impuso este miércoles en la primera etapa de la Vuelta al Algarve, con final en el Tavira, en el sur de Portugal, y se vistió con...
El corredor francés Paul Magnier se impuso este miércoles en la primera etapa de la Vuelta al Algarve, con final en Tavira, en el sur de Portugal, y se vistió con el maillot de líder de la general.
El esprínter de la formación Soudal Quick-Step superó en la llegada masiva al belga Jordi Meeus y al checo Pavel Bittner.
Los favoritos para la clasificación general vivieron un día tranquilo antes de la segunda etapa, con llegada en el alto de Foia, una dificultad de 8,8 kilómetros y una pendiente media del 6,2%.
En ausencia del vigente campeón, el danés Jonas Vingegaard, corredores como el francés Paul Seixas; el portugués João Almeida, subcampeón el año pasado; el español Juan Ayuso o el alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour de Francia 2025, se presentan como favoritos para la victoria final.