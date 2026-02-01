El francés Saint-Maximin dice que se va del América para estar cerca de su familia

El delantero francés Allan Saint-Maximin explicó el domingo que rescindió su contrato con el América de México, en pleno torneo Clausura y tras denunciar racismo contra sus hijos, porque quiere "volver a casa para estar cerca" de sus seres queridos

"Mi carrera a menudo me impidió estar donde quería estar, y eso me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida y de que cada momento cuenta", publicó Saint-Maximin el domingo en su perfil de Instagram

"Por eso decidí volver a casa, para estar cerca de mis seres queridos", remató el jugador europeo

En su mensaje, el exjugador del Fenerbahçe turco y del Newcastle inglés, entre otros equipos, recordó que "a los once años dejé mi hogar, dejando atrás a mi padre, mi madre, mi hermano mayor y mi hermana menor, para perseguir mis sueños"

El jugador originario de Isla de Francia subrayó que desde su debut en la primera división francesa con el Saint-Étienne en 2013 enfrentó "desafíos personales, perdidas dolorosas y ausencias" que lo afectaron

El viernes, el extremo de 28 años denunció en la misma red social que sus hijos habían sufrido conductas de discriminación, que no estaba dispuesto a tolerar

El sábado, el América enfrentó al Necaxa por la cuarta fecha del torneo sin incluir a Saint-Maximin en la convocatoria

Al término de este partido, las Águilas informaron la baja del jugador francés

La prensa mexicana especuló que la salida del atacante francés se debió a diferencias con André Jardine, entrenador brasileño del América

El domingo Saint-Maximin también publicó en Instagram una historia con la fotografía de Jardine, a quien consideró "gran persona"

"Te extrañaré mucho, míster", expresó el francés a Jardine quien, por su lado, lamentó el sábado quedarse sin "un grandísimo jugador" y que Saint-Maximin no lograra la adaptación a México

Saint-Maximin llegó a México en agosto pasado para el torneo Apertura 2025, en medio de un jubiloso recibimiento. Jugó 16 partidos de liga para el América y marcó tres goles. Su contrato tenía vigencia hasta junio de 2027