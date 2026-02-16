El frío intenso complica la defensa ucraniana con drones

Este invierno, la unidad de Ali lanzó un dron de interceptación en el frente de combate, en Ucrania, pero de poco le sirvió. Con las temperaturas bajo cero, la cámara se congeló y los soldados no lograron cumplir su misión: impedir un ataque ruso inminente.

Las temperaturas a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente cayeron a su nivel más bajo en los cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania, complicando el uso de drones a batería, clave en las tácticas militares de ambos bandos.

"El impacto en nuestros drones es completamente negativo", comentó Ali, quien pidió a la AFP identificarlo por su indicativo, conforme el protocolo militar.

"Las baterías se descargan más rápidamente, las cámaras y cables se congelan", explicó.

Así las cosas, los ejércitos ruso y ucraniano pasaron a utilizar drones baratos.

Algunos de estos pequeños aparatos de reconocimiento localizan posiciones enemigas y pueden lanzar granadas sobre objetivos y soldados, detectando cualquier movimiento en el terreno, mientras que otros portan explosivos y están diseñados para embestir vehículos y edificios.

Hay drones que están conectados a sus operadores con un cable de fibra óptica extremadamente fino, que asegura que la conexión con el piloto sea estable e inmune a la interferencia electrónica.

Drones interceptores, como los que usa la unidad de Ali, se utilizan en defensa: un tipo de enfrentamiento aéreo de dron contra dron para impedir ataques.

Pero con temperaturas de -20 ºC en el frente, tanto el equipo como los hombres que lo operan se congelan.

Cerca del frente sur, pilotos de la brigada 18 se alistan a lanzar sus drones de interceptación.

"Heladas, nubes bajas, niebla. Con ese clima, es difícil que vuele un dron. Puede sufrir un cortocircuito, se puede quebrar en el aire", comentó Nazari, comandante de la brigada.

- Manteca para volar -

A veces se requieren soluciones clásicas para ayudar a que los dispositivos de alta tecnología se mantengan en el aire.

Denis Shtilierman, jefe de construcción de la empresa Fire Point, fabricante de los primeros drones ucranianos de largo alcance, indicó que aplicarles grasa proporciona una capa adicional de aislamiento contra las heladas.

"Simplemente les ponemos manteca y despegan. Me da risa, pero así es", contó a la AFP durante una visita a la fábrica de la empresa.

Estas aeronaves se volvieron demasiado centrales para el esfuerzo bélico como para abandonarlas por el mal tiempo.

"Los drones se utilizan independientemente de las condiciones. Tenemos ciertos límites, pero necesitamos usarlos", dijo Shtilierman.

Aunque el invierno supone un desafío técnico, en otros aspectos hace que los drones sean una amenaza aún más potente.

Cuando el cielo se despeja, la capa blanca de nieve puede convertirse rápidamente en una trampa mortal para cualquier tropa que intente cruzarla.

"Es muy fácil ver por dónde caminó o condujo alguien porque las huellas destacan claramente en la nieve", indicó Lafayette, piloto de la brigada Achilles.

Algunos drones también están equipados con cámaras térmicas y, en invierno, el calor que detectan de los cuerpos humanos es mucho más visible.

- "Morir de frío" -

En medio de la ola de frío, Rusia intensificó sus ataques de largo alcance contra las instalaciones energéticas de Ucrania, cortando la electricidad y la calefacción a cientos de miles de civiles en todo el país y provocando una gran crisis energética.

En el frente, las fuerzas ucranianas también están sufriendo por el frío.

En enero, el ejército de Moscú registró uno de sus avances más rápidos en cualquier mes de invierno, según un análisis de AFP. Aun así, varios responsables militares ucranianos aseguran que en otros momentos de frío extremo se han producido periodos con menos ataques rusos.

En una reciente sesión de entrenamiento de la infantería ucraniana, un instructor gritaba mientras los soldados corrían por la espesa nieve, con el hielo crujiendo bajo sus botas.

"La infantería que sale queda literalmente destruida porque no tiene dónde esconderse", subrayó Koleso, un infante de 31 años.

Con las heladas, las heridas se vuelven rápidamente mortales, pues al cuerpo le cuesta mucho más soportar las lesiones en condiciones de hipotermia.

La hipotermia y la congelación en las extremidades son comunes, destacó Nastia, una paramédica de la brigada Da Vinci Wolves.

"Los heridos no solo mueren por la metralla y las balas, también mueren por el frío que los acompaña como un oscuro compañero en la escarcha", afirmó.

"El frío es un enemigo muy insidioso, no debe subestimarse", añadió.

A pesar de estos riesgos, Nazari sostuvo que no hay otra opción que seguir luchando e intentar que los drones de Kiev se mantengan en el aire.

"Estamos en guerra. Trabajamos con cualquier clima", zanjó.