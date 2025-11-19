El frío llega desde este miércoles a España con hasta -10ºC, heladas y nevadas a 400 metros en tercio norte

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las temperaturas bajarán hasta 10ºC con respecto a lo normal para esta época hasta el domingo y durante la madrugada del sábado podrán alcanzar los -5ºC en zonas de páramos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De forma paralela, nevará el jueves y el viernes en el tercio norte en cotas que el viernes bajarán hasta los 300 metros.

Este miércoles, España ya empezará a estar bajo los efectos de una masa de aire de origen ártico que deja temperaturas bajo cero. Según ha detallado Del Campo, a las seis de la mañana se registraban entre -5 y -6ºC en zonas altas como Pradollano en Sierra Nevada, pero también en localidades habitadas como Martinet en la provincia de Lleida, Benasque en Huesca y Llorach en Tarragona.

De forma paralela, el paso de un frente va a dejar cielos nubosos en el tercio norte y precipitaciones en el norte de Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, norte de Burgos y otras zonas del tercio norte. Estas precipitaciones serán abundantes y en forma de nieve en las montañas con una cuota que bajará hasta los 800 metros (m). En buena parte del interior de la mitad norte no se llegará a los 10ºC. Aún así, en puntos del Mediterráneo todavía se rozarán los 20ºC.

El jueves continuarán bajando las temperaturas. De acuerdo con la predicción, zonas del norte, centro y este de la Península amanecerán con heladas y los termómetros no alcanzarán más de 10 a 12ºC en buena parte del interior del país. Durante este día, las nevadas serán copiosas en zonas del tercio norte, especialmente en la Cordillera Cantábrica, norte del Sistema Ibérico y Pirineos.

De hecho, la cota caerá hasta unos 500 metros, por lo que la nieve hará acto de presencia en zonas bajas de Asturias, Cantabria, País Vasco, Norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y norte de Aragón fundamentalmente. De esta manera, el portavoz de AEMET ha advertido que durante esta jornada se podrían ver afectadas por la nieve vías de comunicación importante de esas zonas.

En este sentido, ha pedido que la ciudadanía se informe del estado de las carreteras antes de emprender un viaje. A su vez, ha señalado que también habrá lluvias intensas en zonas más próximas a la costa del Cantábrico, al igual que en puntos de Cataluña y de Baleares.

Igualmente nevará en otras zonas de montaña del centro y del este de la Península.

El viernes continuará la situación de nevadas copiosas del día anterior y las zonas afectadas serán más o menos las mismas, según Del Campo. Es decir, sobre todo el área cantábrica, Pirineos, norte de Castilla y León, pero también lugares de Navarra y de La Rioja.

Además, habrá un descenso de la cota de nieve hasta unos 300 a 400 metros.

Teniendo esto en cuenta, se podrá ver nevar ya desde la madrugada el viernes en ciudades como Pamplona o Vitoria, por ejemplo. Durante el día, estas nevadas se extenderán a zonas montañosas del centro y del este de la Península. A su vez, también nevará en las zonas montañosas de Baleares. Por otro lado, habrá lluvias —que de forma local podrán ser fuertes— en el norte de Galicia y en zonas costeras del Cantábrico y en Baleares.

Por lo demás, las temperaturas volverán a bajar hasta estar entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para estas fechas. En zonas de páramos podría bajarse hasta -5ºC. En buena parte del interior del norte, centro y este de la Península habrá heladas.

LA MADRUGADA DEL SÁBADO, LA MÁS FRÍA DE ESTE EPISODIO

La predicción ha avanzado que la madrugada del sábado será probablemente la más fría de este episodio invernal, con valores entre -2 y -4ºC en amplias zonas de la mitad norte y este y temperaturas de hasta -5ºC en zonas de páramos. Se amanecerá con heladas en amplias zonas del territorio, sobre todo en la mitad norte y este. Las horas centrales del día también tendrán un ambiente muy frío.

Sin embargo, a partir de la mañana o el mediodía llegará un frente empujado por aire atlántico más templado. De esta manera, se comenzará a notar una subida de las temperaturas diurnas en la mitad norte y también un ascenso de la cota de nieve. Ésta pasará de estar en torno a unos 700 metros a primeras horas del día hasta unos 1.400 metros ya a últimas horas.

Durante este día, las precipitaciones se concentrarán en Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja y Castilla y León, aunque también podría haber algún chubasco en Baleares.

La llegada de aire templado y húmedo desde el Atlántico seguirá el domingo y dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos y zonas montañosas de la mitad norte. El portavoz de AEMET ha indicado que este día ya sólo nevará en zonas de alta montaña y prácticamente no habrá heladas. Además, el ambiente diurno será más suave con unos valores otra vez propios de la época del año.

Por último, la predicción deja a Canarias al margen del episodio invernal. Tal y como detalla, el archipiélago lidiará con intervalos nubosos en el norte de las islas. En ese sector podría haber posibles lluvias especialmente el viernes y el sábado, cuando serán algo más abundantes. Al margen de ello, las temperaturas no experimentarán grandes cambios, serán suaves, aunque subirán algo a finales de semana.