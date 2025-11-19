El frío y las nevadas pueden afectar a 7 carreteras de alta capacidad de la mitad norte peninsular

MADRID, 2025-11-19 (Europa Press) -

La Dirección General de Tráfico ha advertido de que la entrada de una masa de aire de origen ártico durante los próximos dos días puede afectar a siete carreteras de alta capacidad.

En concreto, las carreteras de alta capacidad que podrían verse afectadas son AP-66 (Asturias y León), N-630 (Asturias-León), N-621 (Cantabria-León), A-67 (Cantabria), AP-68 (Bilbao-Zaragoza), AP-1 (Burgos-Irún) y A-15 (Navarra).

La DGT ha recordado a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías, con motivo del acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días que pueden afectar a la circulación por carretera.

Según la previsión de la AEMET, aunque las nevadas pueden comenzar en la tarde noche de este miércoles, el periodo más adverso de nevadas se producirá entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21 en zonas de las provincias de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León; y Huesca.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí la DGT avise de que es imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Tráfico recuerda también la importancia de si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

En los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como restricciones a la circulación de vehículos pesados; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

En caso de nevada, recomienda dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno; y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.