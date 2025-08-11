El fundador de la mayor cadena de jugueterías de Reino Unido cederá su propiedad a la plantilla

LA NACION

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cadena británica de jugueterías The Entertainer, la mayor del país con 160 tiendas, pasará a manos de la plantilla, formada por unos 1900 trabajadores, a finales del próximo mes de septiembre, cuando Gary Grant, fundador de la empresa, transferirá el 100% de la propiedad del negocio familiar a un fideicomiso de empleados. Grant, que inauguró la primera tienda junto a su esposa Catherine en 1981, dirigió la empresa hasta que fue reemplazado por Andrew Murphy, exejecutivo de John Lewis, en 2023, y tiene previsto dejar la presidencia en septiembre, cuando transferirá el 100% de la propiedad del negocio familiar a un fideicomiso de empleados, lo que significa que la plantilla de la cadena obtendrá una parte de las ganancias y podrá opinar sobre la gestión de la empresa.

"Nos habría preocupado mucho vender a una empresa con unos valores completamente diferentes a los de Entertainer, que hemos construido durante los últimos 44 años. Esto beneficia a todos nuestros empleados", afirmó Grant en declaraciones a la cadena BBC, subrayando que "si el negocio se hubiera vendido solo por dinero, no se habría transmitido el testigo como la familia hubiera deseado".

