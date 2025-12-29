El fundador de Lululemon maniobra para cambiar el consejo de administración antes de la llegada del nuevo CEO

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El fundador de Lululemon Athletica, Chip Wilson, estaría maniobrando para modificar el consejo de administración de la firma textil canadiense conocida por sus mallas de yoga y pilates, según ha adelantado 'The Wall Street Journal'. El diario económico ha asegurado, citando fuentes conocedoras del asunto, que Wilson ha propuesto tres candidatos para incorporarse al órgano rector con la vista puesta en realizar cambios en Lululemon antes del nombramiento del nuevo consejero delegado del grupo. La compañía anunció hace unas semanas la salida de su actual CEO, Calvin McDonald, a partir del 31 de enero de 2026. El directivo también abandonará el consejo de administración, pero continuará asesorando a la empresa hasta el 31 de marzo para facilitar una "transición fluida". Lululemon comunicó la apertura del proceso de fichaje de su nuevo CEO y que la directora financiera, Meghan Frank, y el director comercial, André Maestrini, serán co-CEOS interinos. Asimismo, la presidenta del consejo, Marti Morfitt, asumirá un mandato reforzado de forma temporal. RESULTADOS EMPRESARIALES Lululemon registró unos beneficios netos de US$307,8 millones (261,2 millones de euros) durante el tercer trimestre, un 12,8% menos que el año anterior, mientras que los ingresos ascendieron a US$2.566 millones (2.177 millones de euros), un 7,1% más. De su lado, el dato acumulado de los primeros nueve meses del ejercicio arrojó unas ganancias de US$992,3 millones (842 millones de euros) y una facturación de US$7.462 millones (6.332 millones de euros), un 6,9% menos y un 7% más, respectivamente. La multinacional elevó previsiones anuales y pasó a anticipar un beneficio diluido por acción de US$12,92 a US$13,02 (10,96 a 11,05 euros), aunque mantuvo inalterado el impacto negativo de US$210 millones (178,2 millones de euros) provocado por los aranceles del presidente Trump. Ya para el cuarto trimestre, Lululemon pronosticó que las ganancias se moverían en el rango de los US$4,66 a US$4,76 (3,95 a 4,04 euros) por título. Además, incrementó en US$1.000 millones (848,5 millones de euros) más el tamaño del programa de recompra que está ejecutando.