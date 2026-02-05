El fundador de Telegram condena el plan español de limitar el acceso de menores a las redes sociales

Por Aislinn Laing

MADRID, 5 feb (Reuters) -

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, se unió el miércoles a Elon Musk en sus críticas públicas a los planes ⁠del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ⁠de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y de procesar a los ejecutivos por los discursos de odio en sus plataformas.

Dúrov dijo en un mensaje ⁠a los ‌usuarios de Telegram ​que

propuesta de bloquear el acceso a las redes sociales a los niños obligaría a las plataformas a recopilar ​los datos de todos los usuarios y que las medidas para frenar el discurso de odio las llevarían ‌a eliminar contenidos para evitar ser procesadas.

La propuesta de Sánchez ‌de criminalizar el uso de algoritmos que se consideren ​amplificadores de contenidos nocivos permitiría a los Estados controlar lo que ven los usuarios, afirmó Dúrov, que reside en Dubái.

"No se trata de medidas de protección, sino de pasos hacia el control total. Ya hemos visto este guion antes: los Estados utilizan la 'seguridad' como arma para censurar a los críticos", escribió en Telegram.

El Gobierno español defendió sus planes en un extenso comunicado en el que afirmaba que las críticas de Dúrov enviadas a todos los usuarios españoles de Telegram no tenían precedentes y eran injustificadas, y subrayaba la urgente necesidad ⁠de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para proteger a sus ciudadanos de la "propaganda".

Sánchez afirmó el martes en Dubái que sus ​planes estaban en consonancia con una "coalición de los digitalmente dispuestos" formada por países europeos afines que desean limpiar las redes sociales.

El político, uno de los pocos mandatarios de izquierda que quedan en Europa, lleva criticando las plataformas tecnológicas desde principios del año pasado, cuando propuso acabar con el anonimato en las redes sociales y vincular los datos de los usuarios a una cartera de identidad común de la UE.

Su campaña contra la desinformación comenzó antes y fue instigada tras la supuesta campaña ⁠de desprestigio de la derecha contra su familia en relación con la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico ​de influencias. Ella niega los cargos y el caso sigue abierto. España se une a países en la consideración de posturas más duras con respecto a las redes sociales, después de que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a dichas plataformas ‍a los menores de 16 años.

Dúrov, nacido en Rusia, fue detenido en París en agosto de 2024 por presuntas actividades delictivas en la aplicación de mensajería. En marzo del año pasado negó haber cometido ningún delito.

Su mensaje sobre los planes españoles fue reenviado desde una cuenta a su nombre a un canal que normalmente asesora a los usuarios de Telegram sobre cuestiones de seguridad y cuentas.

Musk, propietario ​de X, también ha condenado las medidas propuestas por Sánchez, describiéndolo en una publicación de X el lunes como "un tirano y un traidor al pueblo de España". Los representantes de Google, parte de Alphabet, así como los de TikTok, Snapchat y Meta no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre ‍las medidas propuestas por España. (Información de Aislinn Laing; edición de Alexander Smith; edición en español de Jorge Ollero Castela)