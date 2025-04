El fundador del circuito UTS confía en que conviva con la ATP "en perfecta armonía"

El francés Patrick Mouratoglou, conocido sobre todo como entrenador de grandes tenistas -principalmente Serena Williams-, es también el fundador del circuito UTS y aseguró el jueves que no pretende hacer competencia con él a la ATP, el circuito principal del tenis masculino mundial.

El UTS hace escala el viernes y el sábado en Nîmes (Francia) y se ha propuesto rejuvenecer las audiencias del tenis, en un momento además en el que se han iniciado acciones judiciales contra la ATP por parte de tenistas y de un sindicato cofundado por Novak Djokovic.

"Yo nunca he puesto palos en las ruedas. Fui a ver a gente que conozco muy bien, el presidente y el director general de la ATP, para explicarles qué iba a hacer. Ellos incluso me facilitaron la tarea porque entre todas las reglas que impiden a los tenistas jugar hay una que dice que un evento ajeno a la ATP no puede disputarse en la semana anterior a un ATP 500 o un Masters 1000, a menos de 100 km del lugar del torneo", explicó Mouratoglou a la AFP.

La ATP hizo una excepción al reglamento y permitió jugar en la semana previa al inicio del Masters 1000 de Montecarlo.

"Mi lógica es proponer un producto para agrandar la 'fanbase' (audiencia) del tenis, ir a buscar nuevos fans, a los jóvenes. Para eso es necesario ofrecer estrellas. Si les ofreciera jugadores que no son conocidos, esto no funcionaría", señaló.

"Con este producto alternativo vamos a buscar nuevos aficionados. Si en el día de mañana la UTS se convierte en algo tan importante como la ATP, entonces será el momento de hacerse preguntas. Pero estos dos formatos pueden vivir uno al lado del otro en perfecto armonía", dijo.

dga/dr/ma