El fundador del FMLN Atilio Montalvo abandona la dirección del partido y dice que han fracasado

Acusa a la formaci贸n de corrupci贸n, nepotismo e intentos de "conciliar con la dictadura actual"

MADRID, 17 Ene. 2022 (Europa Press) -

Atilio Montalvo, exdirigente y fundador del Frente Farabundo Mart铆 para la Liberaci贸n Nacional (FMLN), ha anunciado su salida de la direcci贸n de la formaci贸n por considerar que tiene una "visi贸n arcaica" de la realidad pol铆tica salvadore帽a y estar "atrapado en una disputa de intereses".

Montalvo, que ocupaba uno de los puestos de la Comisi贸n Pol铆tica y del Consejo Nacional, 贸rganos de dirigencia del FMLN, ha asegurado que la formaci贸n "ha abandonado sus principios" y "ha fallado" a la poblaci贸n al cometer numerosos errores.

El pol铆tico salvadore帽o fue elegido al frente de la comisi贸n en junio de 2019, pero despu茅s de tres a帽os ha declarado que "tratar de producir cambios en el partido ha sido una tarea est茅ril" dada la presencia de "dirigentes y militares que pretenden conciliar con la dictadura actual".

En una carta de dimisi贸n dirigida a la Presidencia de la formaci贸n, ha manifestado que existe una disputa "por el control burocr谩tico del aparato partidario como un fin en s铆 mismo", seg煤n informaciones del diario 'La Prensa Gr谩fica'.

Entre las principales razones de su decisi贸n cita la falta de debate interno en temas constructivos para el pa铆s, entre otras cuestiones. "Hay dirigentes y militantes que vienen repitiendo un discurso desde que se expuls贸 a (Nayib) Bukele del FMLN de que eso fue un error", ha lamentado.

En este sentido, ha acusado a los l铆deres del FMLN de carecer de "voluntad, sabidur铆a, creatividad, valent铆a y audacia" para promover cambios a favor de la poblaci贸n: "el FMLN se encuentra atrapado en una visi贸n arcaica de la realidad y la disputa de grupos de inter茅s por su control burocr谩tico como un fin en s铆 mismo, olvid谩ndose de la realidad que vive nuestro pueblo", ha apuntado.

"El partido no se ha puesto a la altura. No ha querido corregir los errores del pasado, no ha querido corregir los errores que se han cometido actualmente; y todo se ha convertido en un debate interno est茅ril", ha insistido antes de afirmar que su renuncia a la direcci贸n no implica una salida completa del partido.